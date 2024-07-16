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為美國男籃效力　恩比德自爆：歐拉朱萬讓我更容易下定決心

▲巴黎奧運美國男籃恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

▲恩比德談到此次選擇加入美國男籃的最大主因是偶像歐拉朱萬。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

本次巴黎奧運選擇加入美國男籃，而非地主的法國男籃，NBA費城七六人當家球星「大帝」恩比德(Joel Embiid)目前正為美國男籃積極備戰，希望爭取男籃金牌衛冕5連霸。恩比德談到自己選擇為美國隊效力的最大主因時透露，「歐拉朱萬(Hakeem Olajuwon)曾經為美國隊打過球，當我喜愛的人曾經這樣做，這讓我更好下決定。」

先前曾傳出取得法國國籍，並有意為法國男籃出賽，但最終恩比德仍情定美國男籃，成為本屆美國隊爭取金牌5連霸的重要內線支柱。

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恩比德受訪時表示，「我的夢想一直是參加奧運，我沒想過自己能達到進入NBA的程度，我實現了許多成就，這完全說得通。」

「這相當有趣，我把自己視為是在低位的領導人，柯瑞(Stephen Curry)是傳球者，杜蘭特(Kevin Durant)與詹姆斯(LeBron James)負責空手切入。」

談到自己最終選擇加入美國男籃的決定時，恩比德強調，「歐拉朱萬曾經為美國隊效力，當你開始考慮這件事時，有人曾經這麼做過，而且是一個自己心愛的偶像，這讓決定變得更容易。身處這個位置，能代表國家來到這裡，我只想享受其中的每一分鐘。」

▲巴黎奧運美國男籃恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴黎奧運美國男籃將由恩比德鎮守禁區大關。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 恩比德美國男籃2024奧運2024巴黎奧運2024奧運籃球NBA歐拉朱萬

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