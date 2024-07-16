林怡君、楊昆弼領銜射擊8將中華隊最大團　巴黎奧運誓言奪牌

▲台灣隊奧運射擊代表隊成員 楊昆弼、林怡君、劉宛渝、李孟遠。（圖／記者許靖騏攝）

記者杜奕君／綜合報導

本屆巴黎奧運，中華射擊代表隊共有8名好手將踏上五環殿堂，不僅是本屆中華隊單項參賽人數最多項目，也是射擊項目歷屆最大規模軍容。從5度踏上奧運殿堂的沙場老將林怡君，再到首度取得奧運參賽資格的劉恆妤、劉宛渝，中華射擊代表隊好手們也將力拚奪下獎牌殊榮。

此次在女子不定向飛靶項目，43歲的林怡君將生涯第5度站上奧運舞台，過去在2000年雪梨奧運曾拿下雙不定向飛靶第4名，至今仍是中華隊在射擊項目的奧運最佳成績，林怡君近期透過訂製鞋墊成功克服腳傷，此次巴黎奧運強調平常心應戰。

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至於男子不定向飛靶好手楊昆弼，此次則有強烈奪牌決心，此次他也是首位拿下巴黎奧運參賽權射擊代表隊選手，霸氣喊話「志不在參加，目標就是奪牌！」

與楊昆弼同為第3度參與奧運的女子25公尺空氣手槍好手田家榛與吳佳穎，則同樣強調平常心應戰，擁有高人氣的「證件妹」吳佳穎，預料屆時也將是射擊項目的場上「嬌」點星。

而男子定向飛靶項目，李孟遠則是首度站上奧運舞台，經歷去年杭州亞運洗禮，他強調自己已經做好準備，目標將是希望能挺進決賽。

另外包括女子不定向飛靶劉宛渝、女子10公尺空氣手槍劉恆妤都是首度接受奧運洗禮，另外一位女子10公尺空氣手槍參賽選手余艾玟，雖然在最後關頭才獲得遞補入選，但強調自己會利用短暫的1個月時間，迎接巴黎奧運挑戰。



巴黎奧運射擊重點日程

女子10公尺空氣手槍資格賽

7月27日 18:30

女子10公尺空氣手槍金牌賽

7月29日 15:30

男子不定向飛靶資格賽

7月29日 15:00

男子不定向飛靶金牌賽

7月30日 21:30

女子不定向飛靶資格賽

7月30日 時間待定

女子不定向飛靶金牌賽

7月31日 21:30

男子定向飛靶資格賽

8月2日 15:00

男子定向飛靶金牌賽

8月3日 21:30

女子25公尺空氣手槍資格賽

8月2日 15:00

女子25公尺空氣手槍金牌賽

8月3日 15:30

▲林怡君已經是第5度參與奧運。（圖／記者許靖騏攝）