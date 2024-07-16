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湯神再現！　美媒：獨行俠將給湯普森先發小前鋒角色

▲▼4冠神射湯普森加盟獨行俠記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲4冠神射湯普森加盟獨行俠，將以先發小前鋒身份上陣。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

日前震撼宣布轉戰達拉斯獨行俠，NBA明星射手湯普森(Klay Thompson)近日也如火如荼展開休賽季訓練，根據NBA權威記者查拉尼亞(Shams Charania)在節目中透露，獨行俠確定將讓湯普森在2024-25賽季擔任球隊先發小前鋒角色，並保證足夠上場時間，希望為球隊展現豐沛外線火力。

日前以3年5000萬美金價碼，離開金州勇士轉戰獨行俠效力，湯普森上賽季一度被灣區軍團降至替補身份出發，也讓他傳出與勇士管理層產生芥蒂。

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上賽季湯普森出賽77場，有14場以替補出發，平均出賽時間為29.7分，是生涯第3低的出場數據，每場平均攻下17.9分，也是自2012-13賽季以來的新低表現。

根據查拉尼亞在《PatMcAfeeShow》節目中透露，湯普森新賽季將從熟悉的得分後衛角色，轉任獨行俠先發小前鋒，且會獲得穩定的保證上場時間。

獨行俠上賽季闖入NBA年度總冠軍賽，明星雙衛厄文(Kyrie Irving)、唐西奇(Luka Doncic)的進攻破壞力毋庸置疑，而湯普森加入後，球隊的外圍火力將獲得更穩定輸出，也讓獨行俠在西區持續保有強大爭冠實力。

▲▼4冠神射湯普森加盟獨行俠記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯普森離開勇士轉戰獨行俠。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 湯普森K湯獨行俠NBA勇士

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