快訊／「暖男袋鼠」情定TPBL特攻　魏嘉豪續約2年

▲魏嘉豪與中信特攻完成2年續約 。(圖/新北中信特攻提供)

記者杜奕君/綜合報導

台灣職業籃球大聯盟(TPBL)將於2024-25賽季以全新面貌登場,正式開啟TPBL第1個熱血球季,為所有喜愛籃球的球迷朋友帶來更精彩的職業籃球賽事,為此新北中信特攻籃球隊也於休賽季積極補強,第一彈宣佈與「特攻暖男袋鼠」魏嘉豪續約2年!

現年24歲的魏嘉豪畢業於籃球名校南山高中,而後進入輔仁大學擔任隊上先發控球後衛,成為球隊不可或缺的靈魂人物。

2021年,魏嘉豪在台灣頂級職業籃球大聯盟(T1聯盟)新人選秀會中,以第二指名獲新北中信特攻球團青睞,球團也給予魏嘉豪3年合約肯定,進入職業的第1年,魏嘉豪就獲選為聯盟「年度最夯球星」,優異球技及帥氣外表,加上親和力十足的陽光暖男形象,讓魏嘉豪圈粉無數。

在中信特攻的3年間,魏嘉豪共出賽75場,出賽時間逐年遞增,尤其在2023-24球季,當家主控林韋翰因傷缺陣的狀況下,魏嘉豪需扛起更多責任,也獲得更多成長的機會。

中信特攻球團對於魏嘉豪的前景十分看好,與魏嘉豪續約2年,賦予更多期待。中信特攻李逸驊總教練於賽季中也曾多次提及,「魏嘉豪持續在進步,必須把霸氣和專注度練起來,未來和林韋翰搭配雙衛出擊,也不無可能!」

2023-24球季中信特攻年度主題曲”My Way or the Highway”就是邀請林韋翰及魏嘉豪「獻聲」並拍攝主題曲MV,期盼魏嘉豪能持續成長,在接下來的賽季與黃衫特務們再創佳績!

魏嘉豪表示,「其實對自己前3年的整體表現不甚滿意,這次續約算是新的開始,讓自己重新把一切做好。球隊與我續約,代表對我有一定的信任,以及未來的規劃,除了感謝以外,我也會持續精進自己、成為更好的球員,不辜負球團和教練對我的期待,我會努力證明自己是可以獨當一面的控球後衛!」