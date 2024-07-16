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快訊／「暖男袋鼠」情定TPBL特攻　魏嘉豪續約2年

▲魏嘉豪與中信特攻完成2年續約 。（圖／新北中信特攻提供）

▲魏嘉豪與中信特攻完成2年續約 。（圖／新北中信特攻提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）將於2024-25賽季以全新面貌登場，正式開啟TPBL第1個熱血球季，為所有喜愛籃球的球迷朋友帶來更精彩的職業籃球賽事，為此新北中信特攻籃球隊也於休賽季積極補強，第一彈宣佈與「特攻暖男袋鼠」魏嘉豪續約2年！

現年24歲的魏嘉豪畢業於籃球名校南山高中，而後進入輔仁大學擔任隊上先發控球後衛，成為球隊不可或缺的靈魂人物。

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2021年，魏嘉豪在台灣頂級職業籃球大聯盟（T1聯盟）新人選秀會中，以第二指名獲新北中信特攻球團青睞，球團也給予魏嘉豪3年合約肯定，進入職業的第1年，魏嘉豪就獲選為聯盟「年度最夯球星」，優異球技及帥氣外表，加上親和力十足的陽光暖男形象，讓魏嘉豪圈粉無數。

在中信特攻的3年間，魏嘉豪共出賽75場，出賽時間逐年遞增，尤其在2023-24球季，當家主控林韋翰因傷缺陣的狀況下，魏嘉豪需扛起更多責任，也獲得更多成長的機會。

中信特攻球團對於魏嘉豪的前景十分看好，與魏嘉豪續約2年，賦予更多期待。中信特攻李逸驊總教練於賽季中也曾多次提及，「魏嘉豪持續在進步，必須把霸氣和專注度練起來，未來和林韋翰搭配雙衛出擊，也不無可能！」

2023-24球季中信特攻年度主題曲”My Way or the Highway”就是邀請林韋翰及魏嘉豪「獻聲」並拍攝主題曲MV，期盼魏嘉豪能持續成長，在接下來的賽季與黃衫特務們再創佳績！

魏嘉豪表示，「其實對自己前3年的整體表現不甚滿意，這次續約算是新的開始，讓自己重新把一切做好。球隊與我續約，代表對我有一定的信任，以及未來的規劃，除了感謝以外，我也會持續精進自己、成為更好的球員，不辜負球團和教練對我的期待，我會努力證明自己是可以獨當一面的控球後衛！」
 

關鍵字： 魏嘉豪特攻TPBL台籃

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