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4隊端10年大約搶重砲！陳子豪選定味全龍　昨赴天母會面談細節

▲中信兄弟陳子豪。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟陳子豪。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟重砲陳子豪離隊傳聞終於塵埃落定，據了解，他已和味全龍接觸並洽談合約細節，即將披上龍袍。領隊丁仲緯證實雙方確實已有一定共識，期待盡快有個結果。

在各隊完成首輪接觸後，經紀團隊提供了陳子豪對合約架構的期待，包含選擇權、逃脫條款等細節。各球團隨後依此架構，提出各自的最佳方案，讓陳子豪評估選擇。

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各球團對此架構展現高度認同，並在第二階段進一步洽談時，紛紛提出「部長級」的6年以上合約，且月薪達百萬，部分球團更願意在此基礎架構上，提供更高的月薪跟年限。

兄弟則持續釋出善意，強調「在合理範圍內，會提供具保障且富競爭力的合約」，最終也從原本的6年約加碼至7年約，但仍和其他球團開出的10年約有些許落差。經過深思熟慮後，陳子豪最終選擇尋求新的挑戰。

▲陳子豪、詹子賢 。（圖／中信兄弟提供）

▲陳子豪離開兄弟、詹子賢續留 。（圖／中信兄弟提供）

據了解，味全、台鋼都開出10年大約，就連已出局的樂天桃猿、富邦悍將，先前提供的條件也接近此規模，甚至兩隊都願意再追價，不過陳子豪選擇味全、台鋼進入第三階段。

值得注意的是，台鋼上周預期可能無法網羅詹子賢後，即全力加入爭奪陳子豪的行列，顯現各隊對重砲戰力的渴望。而陳子豪本身也有意尋求新環境突破，此番轉戰味全龍，無疑為中職投入一波震撼彈。

陳子豪昨日到天母與高層見面，進一步洽談相關細節，最終做出決定。味全龍領隊丁仲緯證實此消息，期待能盡快完成相關程序，有一個好結果。

據了解，味全龍和其他球隊台鋼、富邦悍將以及樂天桃猿相比，並非開出最優渥條件的球隊，但教練團積極遊說，最終成功說服陳子豪加盟。

關鍵字： 中信兄弟陳子豪味全龍中職轉會

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