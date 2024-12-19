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陳子豪離開幾乎成定局！兄弟：持續等待最終結果

▲陳子豪、江坤宇 。（圖／兄弟提供）

▲陳子豪 。（圖／兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

在中信兄弟外野手詹子賢選擇續留母隊之後，「雙子」另一人陳子豪動向即將底定，據悉，明年將轉往他隊發展。不過對於新賽季落腳處，仍在進一步思考相關細節。

陳子豪經紀團隊在初期談判時便提出包含選擇權、逃脫等彈性條款的合約架構，獲得各隊認同並積極回應，展現不惜重本網羅這位重砲手的決心。

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據悉，多支球隊在首輪談判就開出「部長級」高額條件，包括已經出局的樂天桃猿，也提供月薪破百萬、年限超過6年的優渥合約。

首輪陸續與各球團談約之後，陳子豪回到與母球隊兄弟的談判桌上，展開第一次談約。兄弟開出6年合約，認為條件已接近市場行情，並主動提供對球員有利的彈性選擇權，積極爭取陳子豪續留。

兄弟前天則加碼至7年，不過與他隊開出的合約內容仍有一些差距。據經紀公司先前透露，陳子豪的考量重點並非薪資多寡，除合約條件外，留隊意願可能才是最終關鍵因素。

陳子豪與全數球隊談過後，已有一些想法，如今幾乎底定將離開待了10年的兄弟。至於新東家仍待進一步確認。

對於陳子豪可能轉往他隊發展，中信兄弟球團表示，「球團已在合理範圍條件下，並優先提出有保障且具競爭力的細節內容，爭取陳子豪續披黃衫，最終結果的部分等待並尊重陳子豪的決定。」

關鍵字： 棒球中信兄弟陳子豪選手轉會

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