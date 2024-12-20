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誰將簽下佐佐木？大聯盟官網撰文分析 大都會今碰面

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

自從佐佐木朗希的經紀人沃夫（Joel Wolfe）在冬季會議上與媒體見面後，有關這位王牌右投手可能加盟哪支球隊的討論愈加熱烈。一位球隊高層在被問及是否會試圖與佐佐木團隊會面時直言，「為什麼不會有人試圖爭取？」

據報導，佐佐木最早可能在本周就開始與球隊會面，而大都會今天已經率先見面。考慮到2025年國際簽約期將於1月15日開始，而他的45天轉隊期限將於1月23日結束，現在正是分析哪支球隊最有機會簽下他的好時機。

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所有球隊都會加入競爭嗎？

由於佐佐木受國際簽約期規則和獎金池限制，此次競爭比其他自由球員簽約更加公平。報導中指出，簽約獎金並非佐佐木最關心的因素。目前最多可提供的簽約金約為750萬美元，這是包括運動家、釀酒人、水手、馬林魚、光芒、紅人、老虎和雙城在內的八支球隊的2025年獎金池上限。巨人和道奇的獎金池則是最低的，略高於510萬美元。

由於2025年簽約期不足一個月即將開始，許多球隊可能已經將部分獎金分配給計劃於1月15日開始的其他簽約，因此為佐佐木騰出資金可能需要球隊臨時調整策略。

此外，沃夫提到佐佐木可能偏好小型或中型市場球隊，這可能讓30支球隊都有機會。不過，也有小型市場球隊高層認為，最終的競爭者還是會集中在沿海的大型市場球隊。

現實考量：為什麼有些球隊可能不參與？

儘管表面上看起來30支球隊都有可能，但實際上有些球隊可能更具優勢。例如，市場規模和收入將影響佐佐木考慮未來能獲得的長期延長合約條件。雖然目前無法討論延長合約，但顯而易見，有些球隊具備財務能力提供未來的最佳條件。

此外，沃夫提到的其他因素也會影響佐佐木的選擇，例如小型或中型市場是否更符合他的性格，球隊的投手發展系統，以及球隊的競爭力和奪冠機會。

最終的未知數在於佐佐木本人。他是否想成為球隊的絕對核心，還是願意甚至更偏好成為明星群體中的一員？這可能會使球隊的陣容結構成為一個關鍵因素。

關鍵字： 佐佐木朗希球隊加盟2025簽約期簽約獎金延長合約

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