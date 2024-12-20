兄弟首位FA出走！陳子豪10年合約總值破張育成　晉升「億元男」

▲陳子豪。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

陳子豪即將披上龍袍，雙方將簽下中職史上首份包含選擇權、逃脫條款等彈性設計的合約。這份為期10年、總值億元等級的合約，也將打破張育成今年季中以3.5年約9250萬元加盟富邦悍將的簽約金紀錄。

陳子豪確定轉隊後，兄弟「飯店時期」現役球員僅剩張志豪。在兄弟隊史上，包括彭政閔、周思齊二度行使FA，以及王勝偉、張志豪、官大元、鄭凱文和最近的詹子賢，都選擇續留母隊，陳子豪是首位選擇離開的球員。

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兄弟隊史行使FA球員：

球員名稱 FA年份 續留球隊 彭政閔 2011年 續留兄弟 周思齊 2013年 續留兄弟 王勝偉 2016年 續留兄弟 彭政閔 2016年（第二次） 續留兄弟 張志豪 2020年 續留兄弟 官大元 2021年 續留兄弟 周思齊 2021年（第二次） 續留兄弟 鄭凱文 2021年 續留兄弟 詹子賢 2024年 續留兄弟 陳子豪 2024年 轉戰味全龍

據了解，經紀團隊在與各隊接觸時，首創提出包含選擇權、逃脫條款等細節的合約架構，開啟中職全新的合約模式。這樣的設計增添球員與球團雙方的彈性選擇，也獲得各球團認同。

其中台鋼、味全都提出10年大約，就連未進入最後階段的富邦悍將、樂天桃猿，也都開出相近規模的合約，甚至表達願意加碼。值得一提的是，這是中職史上首次出現純球員的10年合約，先前僅有彭政閔曾簽下「5年球員＋5年教練」的複數約。

最終陳子豪選擇了味全龍提出的方案，平均月薪達百萬，總值更勝過今年張育成以3.5年約9250萬元加盟富邦悍將的紀錄。事實上，味全龍和其他球隊台鋼、富邦悍將以及樂天桃猿相比，並非開出最優渥條件的球隊，但教練團積極遊說，最終成功說服陳子豪加盟。

不過根據中職規定，行使FA球員首年年薪不得超過原薪資的1.5倍。陳子豪今年月薪60萬元，推估明年月薪將約為90萬元。

至於補償方案，因陳子豪為A級球員，依規定有兩種選擇：一是支付年薪125%的現金（900萬元），二是支付年薪75%（540萬元）加上一名25人名單外的選手。兄弟球團將在這兩種方案中擇一。

