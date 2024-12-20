兄弟首位FA出走！陳子豪10年合約總值破張育成　晉升「億元男」

▲陳子豪。（圖／中信兄弟提供）
記者王真魚／綜合報導
陳子豪即將披上龍袍，雙方將簽下中職史上首份包含選擇權、逃脫條款等彈性設計的合約。這份為期10年、總值億元等級的合約，也將打破張育成今年季中以3.5年約9250萬元加盟富邦悍將的簽約金紀錄。
陳子豪確定轉隊後，兄弟「飯店時期」現役球員僅剩張志豪。在兄弟隊史上，包括彭政閔、周思齊二度行使FA，以及王勝偉、張志豪、官大元、鄭凱文和最近的詹子賢，都選擇續留母隊，陳子豪是首位選擇離開的球員。
兄弟隊史行使FA球員：
|球員名稱
|FA年份
|續留球隊
|彭政閔
|2011年
|續留兄弟
|周思齊
|2013年
|續留兄弟
|王勝偉
|2016年
|續留兄弟
|彭政閔
|2016年（第二次）
|續留兄弟
|張志豪
|2020年
|續留兄弟
|官大元
|2021年
|續留兄弟
|周思齊
|2021年（第二次）
|續留兄弟
|鄭凱文
|2021年
|續留兄弟
|詹子賢
|2024年
|續留兄弟
|陳子豪
|2024年
|轉戰味全龍
據了解，經紀團隊在與各隊接觸時，首創提出包含選擇權、逃脫條款等細節的合約架構，開啟中職全新的合約模式。這樣的設計增添球員與球團雙方的彈性選擇，也獲得各球團認同。
其中台鋼、味全都提出10年大約，就連未進入最後階段的富邦悍將、樂天桃猿，也都開出相近規模的合約，甚至表達願意加碼。值得一提的是，這是中職史上首次出現純球員的10年合約，先前僅有彭政閔曾簽下「5年球員＋5年教練」的複數約。
最終陳子豪選擇了味全龍提出的方案，平均月薪達百萬，總值更勝過今年張育成以3.5年約9250萬元加盟富邦悍將的紀錄。事實上，味全龍和其他球隊台鋼、富邦悍將以及樂天桃猿相比，並非開出最優渥條件的球隊，但教練團積極遊說，最終成功說服陳子豪加盟。
不過根據中職規定，行使FA球員首年年薪不得超過原薪資的1.5倍。陳子豪今年月薪60萬元，推估明年月薪將約為90萬元。
至於補償方案，因陳子豪為A級球員，依規定有兩種選擇：一是支付年薪125%的現金（900萬元），二是支付年薪75%（540萬元）加上一名25人名單外的選手。兄弟球團將在這兩種方案中擇一。
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