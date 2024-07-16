玖壹壹捐50萬台幣力挺　李宇翔放眼挺進冬奧

▲玖壹壹大方捐出50萬台幣，力挺台灣滑冰選手。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／綜合報導

「2024亞洲花式滑冰暨短道競速滑冰錦標賽台灣隊成軍記者會」16日登場，滑冰協會除了公布此次參賽選手名單，另外今日也邀請人氣演唱組合玖壹壹到場力挺選手，3人也大方捐出新台幣50萬元，希望力挺台灣的滑冰運動與選手。

在2024下半年，包括2024亞洲競速滑冰錦標賽將於8月21日至8月23日在印尼雅加達舉行，2024亞洲花式滑冰錦標賽則在9月2日至5日於香港登場。

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此次台灣健兒在花式滑冰項目，由剛剛轉戰成人組的李宇翔領銜出擊，他在去年拿下亞錦賽青年組金牌，今年則將正式投入成人組賽事。

李宇翔在今年3月的世界青年花式滑冰錦標賽，除了寫下個人最佳成績，最終拿下第16名也是中華隊在世青花滑的史上最佳名次。

李宇翔透露，「不會給自己太多壓力，先以不受傷、盡力表現為主，畢竟是首次成人組賽事，自己可能會有點緊張，但希望藉由此次賽事來了解強度更高的選手。」

另外，自8歲開始接觸滑冰運動的李宇翔也表示，「原本是因為身體不好，希望透過運動來鍛鍊，但沒想到練出興趣持續至今，也希望朝冬季奧運目標來邁進。」