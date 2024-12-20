陳子豪創高中選秀FA轉隊首例！明年4月龍象大戰重返兄弟主場

▲中信兄弟陳子豪。（圖／中信兄弟提供）



記者王真魚／綜合報導

陳子豪確定轉戰味全龍，不只寫下兄弟首位FA出走紀錄，更創下中職「高中選秀FA轉隊」首例。這位29歲重砲手的轉隊，為中職FA制度開創新頁。

中職在2013年開放高中生選秀，至今已有362人報名，其中182人獲指名並簽約加盟。今年首度出現高中選秀球員取得FA資格，包括陳子豪、陳韻文、林承飛及梁家榮等4人。

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其中梁家榮因有3年複數年合約在身而無法行使，林承飛則未提出申請，僅陳子豪、陳韻文選擇行使FA。陳韻文續留母隊，陳子豪則改披龍袍。

中職過去透過FA成功轉隊的案例僅4例，包括林智勝、鄭達鴻和陳俊秀轉戰兄弟，以及賴鴻誠轉戰樂天桃猿，但他們轉隊時都已超過32歲。相較之下，本屆取得FA的4位高中選手年齡僅27至29歲，正值生涯巔峰。

日、韓職棒的FA制度實施已久，高中選秀球員透過FA轉隊並不罕見，但在中職尚屬首例。陳子豪的轉隊不僅活絡市場，也為後輩樹立新的里程碑。

味全龍今年在自由市場大進補，先後網羅朱育賢（原樂天桃猿）、陳子豪，明年打線勢必不容小覷。

有趣的是，龍隊明年季初就將上演「回娘家」大戲，3月30日的例行賽首戰，朱育賢將以對手身份重返桃猿主場；而萬眾期待的龍象大戰，則定檔4月9日在兄弟主場展開2連戰，陳子豪對上老東家的戲碼，勢必引發球迷高度關注。

▲樂天桃猿朱育賢。（圖／樂天桃猿提供）