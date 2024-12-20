WBSC世界排名積分計算方式改變！2025年起正式實施

▲世界12強。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

世界棒壘球總會宣布，為了提供所有球隊相同的機會，並在各洲所有等級的比賽中強化競爭的平衡，將提供新版的WBSC世界排名方式與指引。新版的計算方式將從2025年第一次的更新開始實施。

這一排名方法規範了各項賽事的排名計算和管理規則，包括男子棒球、女子棒球、男子壘球、女子壘球和Baseball5。新版文件中詳述了所有不同的賽項其計算積分的方式。

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最重要的變更是，未來每項賽事的世界排名將只會納入該項賽事的最新一屆比賽成績。任何國家隊所獲得的排名積分將在世界排名中保留四年。然而，如果某項賽事在前一屆賽事的四年內舉行，那麼上一屆賽事的積分將在下一屆賽事舉行時被移除。

新版計算方式同時包括了自2023年起分為兩階段進行的世界盃以及其他競賽項目的計算方式。 下一屆WBSC Premier12將於2027年舉行，資格賽將於2026年舉行。

根據2025年12月31日的WBSC男子棒球世界排名，排名前12的隊伍將獲得參加WBSC旗艦賽事的資格，而排名13至18的隊伍以及兩個主辦國將參加資格賽。

2009年國際棒總公布了第一份男子棒球的世界排名，並在2012年公布了女子棒球的世界排名。在2016年國際棒總與國際壘總合併之後，世界棒壘球總會依據各國在壘球世界盃的成績公布了男子與女子壘球的世界排名。最近一次的世界排名在2023年與五人制棒球首度的世界排名共同面世。