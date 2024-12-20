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35歲挑戰大聯盟！菅野加盟金鶯：渴望贏得世界大賽的熱情打動我

▲▼讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合第二戰，菅野智之。（圖／記者李毓康攝）

▲菅野智之。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

旅外自由球員（FA）權利並加盟巴爾的摩金鶯隊的菅野智之，於19日（台灣時間20日）在線上召開記者會。他透露選擇這支美聯東區勁旅的原因是，「我感受到了這支球隊擁有出色的投手陣容，以及對於奪下世界大賽冠軍的強烈熱情。」

菅野本季繳出聯盟最多的15勝3敗、防禦率1.67的亮眼成績，對巨人隊重奪睽違四年的中央聯盟冠軍立下汗馬功勞，並時隔四年再次獲得個人生涯第三座MVP。他於10月5日宣布本季結束後將行使海外FA權利，挑戰大聯盟。

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早在2020年季後，菅野曾嘗試透過入札制度轉戰大聯盟，但最終未能達成協議而選擇留在巨人隊效力。在巨人13年間，菅野累積了4次勝投王、4次最佳防禦率、2次澤村賞及3次MVP的輝煌紀錄。據多家美國媒體報導，菅野與金鶯隊簽下1年1300萬美元（約4.19億台幣）的合約。

儘管35歲才踏上旅美之路，菅野毫不猶豫地表示，「這對我來說完全不是困難的決定，能站上這個舞台是我的夢想。我認為自己在日本已經做到了該做的事，因此這次決定並不艱難。」 回憶2017年世界棒球經典賽（WBC）四強賽對美國時的先發，他說，「當時能在道奇球場投球，讓我的夢想更加明確，從心底開始渴望在大聯盟投球。WBC對我來說是一次重要的契機。」

菅野是金鶯隊史上第四位日本球員，前幾位包括上原浩治、和田毅及藤浪晉太郎。對於在金鶯的挑戰，他表示，「我完全不考慮其他因素，我只專注於用棒球來證明自己。」

談到新生活，菅野分享了他對巴爾的摩的初印象，「我這週一剛到訪，這是一座非常棒的城市。我去了查爾斯頓的一家餐廳，食物非常好吃。我聽說夏天的軟殼蟹特別美味，十分期待。」對於未來的主場金鶯公園（Camden Yards），他說，「我從外面參觀了球場，感覺這是一座非常有氛圍的球場。」他對新環境充滿期待，準備迎接大聯盟生涯的新篇章。

關鍵字： 菅野智之巴爾的摩金鶯隊日本球星大聯盟加盟

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