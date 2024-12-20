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陳子豪離開兄弟　點頭味全龍5+5年合約

▲▼中職中信VS味全-陳子豪。（圖／記者黃克翔攝）
▲陳子豪。（圖／記者黃克翔攝）  

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟29歲外野手陳子豪季後行使自由球員，吸引多隊競爭，如今塵埃落定，將以5+5年複數年合約加盟味全龍。

本季陳子豪出賽87場，17發全壘打，60分打點，上壘率0.355，長打率0.515，打擊率0.276，季後申請成為自由球員，引起多隊競逐。

這兩周陳子豪的動態未定，每天都有不同劇本產生，陳子豪昨天與經紀人前往味全天母主場洽談，據了解談約過程中台鋼雄鷹、富邦悍將都開出非常不錯的條件，合約年限與價碼都勝過味全與中信，平均月薪都突破百萬，甚至上看平均月薪130萬，但陳子豪有意願轉戰味全，因此味全重新調整合約。

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據了解味全提出5+5年合約，前5年為保障約，後面5年為雙方選擇權，球員可以脫逃，球隊也可以買斷，整份合約連同激勵獎金，平均月薪破百萬，前5年基本月薪約95萬，前5年激勵獎金較少，後5年激勵獎金較多，整份合約總值破億，輕鬆超越富邦張育成的3.5年、總值9250萬元合約。

味全領隊丁仲緯表示，「目前還不算完全達成共識，還有最後細節需要確認，包括後續訓練計畫，因為他本身有訓練師，希望這兩天可以盡快達成全部共識。」

關鍵字： 中職中信兄弟味全龍

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