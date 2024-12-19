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統一獅犒賞韓國旅遊　明年1月10日開訓

▲統一獅隊犒賞教練團、選手、UniGirls分批出國旅遊。（圖／統一球團提供）
▲統一獅隊犒賞教練團、選手、UniGirls分批出國旅遊。（圖／統一球團提供） 

記者陳立勳／綜合報導

今年是統一7-ELEVEn獅隊史第35週年，今年兩位資深選手高國慶及潘威倫榮耀引退，6月拿下隊史第17座季冠軍、8月達成隊史1900勝，10月季後挑戰賽勝出晉級台灣大賽。

總冠軍戰雖不敵中信兄弟，但球隊展現團隊鬥志及競爭力，無論在戰績、票房、商品、廣告均表現佳，且2020年獅隊勇奪隊史第10座總冠軍殊榮，當時因疫情取消安排出國旅遊行程，公司感謝教練團、選手、UniGirls、後勤行政努力與辛勞，今年12月起，統一7-ELEVEN獅教練團、選手、UniGirls及後勤人員將分批出國旅遊，今日起首批將由總教練林岳平及教練團等人從高雄國際機場出發前往韓國旅行。

迎接2025年球季，統一7-ELEVEN獅第一階段春訓訓練將於1月10日正式開始，1月11日到1月19日獅隊將前進亞太棒球村成棒副球場進行訓練，1月21日1月27日於台南棒球場進行訓練。

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第一屆階段春訓訓練以年輕及中生代選手為主，第二階段春訓將於2月2日於台南棒球場進行，屆時將全員到齊備戰新球季。

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

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