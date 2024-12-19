青木宣親引退轉任新工作　接下養樂多總經理特助



▲青木宣親擔任總經理特助。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

日本職棒養樂多隊42歲名將青木宣親今年季後高掛球鞋，球員時期擁有美國職棒與日職經驗，明年被任命為球隊總經理特助。

2004年展開職棒生涯，青木宣親2005年以單季202安刷新當時中央聯盟安打紀錄，拿下中央聯盟新人王，2季達成單季200安紀錄，3度央聯拿下打擊王，2度央聯安打王，1次央聯盜壘王，8次入選明星賽，7度央聯外野金手套、7次央聯外野手最佳九人。

2011年青木宣親透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟，2012年到2017年分別效力過密爾瓦基釀酒人隊、堪薩斯皇家隊、舊金山巨人隊、西雅圖水手隊、休士頓太空人隊、多倫多藍鳥隊以及紐約大都會隊，生涯在大聯盟累積774安，是日本球員史上第4多，生涯打擊率0.285，累積98次盜壘成功，美、日生涯通算2723支安打，排名日本史上第5名。

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養樂多官方公布本季現役引退的青木宣親，明年起擔任小川淳司總經理的特助，青木宣親提到，對這個職務感到興趣，從不同角度看待棒球很重要，當然對於新的事情感到興奮，但也是一個沉重的負擔，想要盡全力幫助球隊。

小川淳司也說，希望讓球隊變得更強、更好，藉由青木宣親過往成績與經驗，增強球隊的實力，期待能成為每年都能爭奪冠軍的球隊。