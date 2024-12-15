想把球速投回來　馮皓找解方「提升爆發力」



▲馮皓。（圖／中華職棒提供）

記者陳立勳／台中報導

中信兄弟21歲投手馮皓從2022年進到中華職棒，球速方面沒有成長，反而有退步狀況，對此馮皓計畫透過訓練，把球速找回來。

高中時期球速曾經投到147公里，2022年馮皓透過季中新人選秀會加入中華職棒，但球速不見提升，今年在二軍最快球速143公里，二軍出賽19場，防禦率3.63，季後參加冬盟，總共9場登板，防禦率3.60，最快球速141公里。

有關於球速問題，馮皓認為，「動作不是很固定，有在做不同嘗試，動作沒有那麼穩定，可能多少影響到球速，這段時間一直在調整，之前投球的時候，感覺有一點空，吃不到什麼力量，以前高中比較沒有遇到這種狀況，都是順順的投。」

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馮皓坦言，「進來職棒希望變得更好，可能因此失去以前好的東西，今年冬盟投下來，有慢慢抓到手感，過去想要兼顧控球與球速，太刻意想要控球，但其實是可以並進的，還是希望能找回球速，要有一定水準，有好的速度，才比較有壓制力，學習如何在速度不是很快的狀況下，透過節奏變化，讓打者有壓迫感。」

另外，馮皓透露，「冬盟結束後會在高雄訓練，希望加強肌力，提升爆發力，把身體連動做好，看能不能把球速找回來。」