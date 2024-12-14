陳傑憲12強變更帥　李宗賢看中華隊奪冠很光榮



▲李宗賢。（圖／記者黃克翔）

記者陳立勳／新北報導

富邦悍將內野手李宗賢今日出席悍動希望公益棒球營活動，今年轉守二壘，打擊方面稍微下滑，李宗賢表示，「不到自己設定的目標。」

這次12強賽中華隊風光奪冠，好友陳傑憲表現大放異彩，李宗賢表示，「有去回顧以前U21世界盃影片，陳傑憲變得更帥，其實他攻擊上本來就很不錯，能在12強這麼高強度比賽，還是能夠表現，真的蠻厲害。」

李宗賢認為，「中華隊奪冠很光榮，創造歷史佳績，不管有沒有打球，很多人都在關注棒球，這次拿到冠軍，蠻多人對於棒球的熱情更提升。」

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本季李宗賢出賽100場，打擊率0.268，李宗賢坦言，「就是繼續努力，不到自己設定的目標，就是持續做，希望不要落差太大，有時候一年打得不錯，隔年會比較差，經過前面的經驗，希望把落差縮小，職棒賽季很長，控制調整狀態，重點還是維持，無論打擊或是守備都是，隨著年紀增長，維持身體反應與身體素質很重要。」

今年李宗賢改守二壘，有關於明年定位，李宗賢表示，「目前沒有特別說，看明年春訓怎麼安排，照著教練安排，只要上場比賽都可以，希望守二壘可以跟守三壘是一樣的感覺，需要調整的地方還很多。」