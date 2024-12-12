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富邦新秀回饋母校壽山高中　設置獎學金加碼贈送球棒

▲盧柏華回饋母校壽山高中。（圖／ 匯傑運動經紀提供）
▲盧柏華回饋母校壽山高中。（圖／ 匯傑運動經紀提供） 

記者陳立勳／綜合報導

今年中華職棒選秀會被富邦悍將以第五輪指名的新秀捕手盧柏華，今日回到母校桃園市壽山高中，為學弟們設置獎學金以及捐贈25支球棒助學校棒球隊發展，希望減輕學弟們負擔，勉勵學弟努力訓練要不忘兼顧課業，回饋母校栽培之恩。

盧柏華今年在中職選秀會以第五輪獲得富邦球團指名，也是壽山高中首位進入職棒殿堂的野手，此次特別為學弟設置獎學金以及25支球棒，盧柏華表示，「我知道高中是許多球員首次接觸木棒的階段，練習中經常會遇到斷棒困擾，希望藉由捐贈球具，幫助學弟們更專注於提升技術，少一些後顧之憂，在未來的賽事能取得好成績。」

高中時期盧柏華除了球場上認真投入外，學業方面表現也十分優異，還曾獲得市長獎，也是他設置獎學金給能獲得市長獎學弟的起因，他提到，市長獎需要高中三年的學業成績達到一定水準才有機會獲得，希望勉勵他們可以課業球技都要併重，藉由獎學金給學弟們一些努力的動力。

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盧柏華憶在國中時常有職棒的學長回學校指導，或將球具義賣回饋給球隊。當時的自己深受啟發，也給自己立下目標，如果有機會打到職棒也要知恩圖報，這份感恩讓他在邁向職業的道路上始終不忘初心，選擇用實際行動回饋母校，延續棒球精神。

壽山高中校長黃華彩表示，感謝柏華回到母校，除了設置獎學金並捐贈球棒，幫助學弟們減輕訓練負擔，並鼓勵他們兼顧學業與球技。你的回饋行動讓我們深感欣慰，也為學弟們樹立了榜樣。祝福你在職棒的道路上持續進步，實現更多夢想。

帶了盧柏華高中三年的教練郭東晏也感謝盧柏華對母校的飲水思源，不忘本的態度令人讚揚，他提到，柏華高中就為球隊立下不少汗馬功勞及佳績；在場上擔任指揮官的角色，是少數同時擁有攻擊力與阻殺能力的優秀捕手，課堂上也從不讓師長們擔憂，不僅學業成績名列前茅，私下生活也相當自律，是一名文武並駕齊驅的選手，也給學弟們作為最佳的學習典範；希望柏華未來在職棒的道路上，能繼續秉持著力爭上游的態度，吃苦耐勞的精神，一步一步向前邁進，哪怕現階段從二軍出發，但相信柏華一定會有飛黃騰達的那一天，再三感謝柏華對於母校的回饋，全體師生同仁由衷的感謝。

即將迎接首個職棒完整賽季，盧柏華自己的目標相當明確：「接下來的重訓營及春訓要練得更強壯，把身體的素質提高，才能去應付明年整年度的賽事。」談到未來展望，希望能一步一腳印，目標在二軍穩定出賽，從中累積經驗與實力，逐漸展現自己的價值，未來有機會爭取一軍的出賽機會。

關鍵字： 中職富邦悍將

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