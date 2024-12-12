統一獅加碼長約留人　陳韻文有望達成共識



▲陳韻文。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅29歲投手陳韻文今年季後提出自由球員，吸引不少球隊目光，上周傳出有多支球隊開出高薪複數年約想要網羅，統一近期積極洽談，最快這兩天有機會達成共識。

本季陳韻文出賽39場，戰績2勝4敗4中繼10次救援成功，投了33.1局，被擊出36支安打，包括3支全壘打，36次三振，13次四壞球，防禦率4.59，季中一度狀況不理想，後來經過調整後恢復水準，季後賽表現也十分穩定。

生涯陳韻文已累積154次救援成功，也是聯盟紀錄保持人，2022年季前獅隊與陳韻文簽下3年合約，今年季後合約到期，陳韻文選擇行使自由球員權利，今年月薪為60萬，全額轉隊費為900萬。

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據傳台鋼雄鷹開出月薪80萬，合約至少3年以上，甚至最多可達5年，中信兄弟也有月薪75萬條件，近期統一也追價月薪75萬，預計直接開出5年合約留人。

前兩天陳韻文經紀人透露，討論很多面向，絕對不是只有合約金額、年限的問題，還有很多要討論進去，據了解在條件差距不大狀況下，陳韻文很有機會續留。

統一領隊蘇泰安表示，「目前雙方都朝好的方向前進，今天還會進行細節確認，這兩天有機會達成共識，年限方面會朝3年以上洽談。」