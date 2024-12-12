運動雲

>

統一獅加碼長約留人　陳韻文有望達成共識

▲▼2024中職台灣大賽G2，陳韻文。（圖／記者李毓康攝）
▲陳韻文。（圖／記者李毓康攝） 

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅29歲投手陳韻文今年季後提出自由球員，吸引不少球隊目光，上周傳出有多支球隊開出高薪複數年約想要網羅，統一近期積極洽談，最快這兩天有機會達成共識。

本季陳韻文出賽39場，戰績2勝4敗4中繼10次救援成功，投了33.1局，被擊出36支安打，包括3支全壘打，36次三振，13次四壞球，防禦率4.59，季中一度狀況不理想，後來經過調整後恢復水準，季後賽表現也十分穩定。

生涯陳韻文已累積154次救援成功，也是聯盟紀錄保持人，2022年季前獅隊與陳韻文簽下3年合約，今年季後合約到期，陳韻文選擇行使自由球員權利，今年月薪為60萬，全額轉隊費為900萬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據傳台鋼雄鷹開出月薪80萬，合約至少3年以上，甚至最多可達5年，中信兄弟也有月薪75萬條件，近期統一也追價月薪75萬，預計直接開出5年合約留人。

前兩天陳韻文經紀人透露，討論很多面向，絕對不是只有合約金額、年限的問題，還有很多要討論進去，據了解在條件差距不大狀況下，陳韻文很有機會續留。

統一領隊蘇泰安表示，「目前雙方都朝好的方向前進，今天還會進行細節確認，這兩天有機會達成共識，年限方面會朝3年以上洽談。」

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

經典賽資格賽教練團調整　陳宗宏加入陣容

經典賽資格賽教練團調整　陳宗宏加入陣容

朱育賢轉戰味全「峰迴路轉」　明年確定換穿新背號

朱育賢轉戰味全「峰迴路轉」　明年確定換穿新背號

日、韓職球隊探詢羅戈　富邦持續洽談合約

日、韓職球隊探詢羅戈　富邦持續洽談合約

新北U18／曾聖恩關鍵安　新北藍跨出7連霸第一步

新北U18／曾聖恩關鍵安　新北藍跨出7連霸第一步

台鋼棒球營前進彰化　陳柏清、曾子祐等6人擔任教練

台鋼棒球營前進彰化　陳柏清、曾子祐等6人擔任教練

許峰賓赴日參訪仙台育英高校　深刻感受「教育理念」衝擊

許峰賓赴日參訪仙台育英高校　深刻感受「教育理念」衝擊

桃園市設置1000萬天使基金　力邀12強國手代言

桃園市設置1000萬天使基金　力邀12強國手代言

佐佐木朗希冬季會議提入札　開放大聯盟30隊競標

佐佐木朗希冬季會議提入札　開放大聯盟30隊競標

鄧愷威續留巨人隊　經紀公司證實受邀大聯盟春訓

鄧愷威續留巨人隊　經紀公司證實受邀大聯盟春訓

金鶯補強外野金手套重砲　簽下3年16億合約

金鶯補強外野金手套重砲　簽下3年16億合約

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

熱門新聞

兄弟全力留人！詹子賢昨與母隊會面「充分溝通」　

朱育賢轉戰味全「峰迴路轉」　明年確定換穿新背號

夢回奧運！李洋躺地救球美技連發　麟洋配年終賽首戰擊敗自家人

經典賽資格賽35人大變陣！陳傑憲唯一重複　曾豪駒曝原因

陳傑憲獲世界12強棒球賽MVP　日本母校高掛布條慶賀

「想要包廂自己買」洋基堅持公平原則！凱許曼不後悔未簽下索托

讀者回應

﻿

熱門新聞

1詹子賢昨會面兄弟　劉志威：充分溝通

2朱育賢轉戰味全「峰迴路轉」　明年換背號

3李洋美技連發　麟洋配年終賽首勝

4經典賽資格賽35人出爐！陳傑憲唯一重複

5陳傑憲獲世界12強棒球賽MVP　日本母校高掛布條慶賀

最新新聞

1楊恩22分11助攻　老鷹闖NBA盃4強

2統一獅加碼長約　陳韻文有望共識

3新髮色暗示下家？ 巴特勒不強求留熱火

4歐冠曼城0比2遭義甲尤文圖斯完封

5大谷親筆簽名球拍賣持續飆漲！

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

總統催婚！郭俊麟單膝下跪　在迪士尼求婚陳冠宇：他說好

曹錦輝分享練投影片　41歲飆出火球驚呆粉絲

棒球女裁判劉柏君當洋基隊翻譯遇貴人哭了 感動拿台灣護照進聯合國領獎演講｜豈有此呂 EP337預告

老婆車上嗨放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：該送她去台灣嗎？

潘文輝狂飆161公里 　「火球」追平羅、曹

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

蔡依林唱大巨蛋？曝雙J合體可能性　新專輯「有臉見人了」：請大家把錢存好！

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

林心如全程送別瓊瑤　俞小凡哽咽：感謝她對我的提拔

范瑋琪睽違5年大陸復出巡迴！　哽咽吐心聲「失去很多」網友不買單
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366