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許峰賓赴日參訪仙台育英高校　深刻感受「教育理念」衝擊

▲許峰賓前往日本仙台育英高校棒球隊參訪。（圖／許峰賓提供）
▲仙台育英高校棒球部長猿橋善宏與許峰賓合照。（圖／許峰賓提供） 

記者陳立勳／台北報導

前中信兄弟教練許峰賓去年季後主動表達因生涯規劃離隊，今年正式成立中華民國基層跑壘推廣協會，持續到各地推廣跑壘，近期也前往日本參訪。

今年3月許峰賓組織中華民國基層跑壘推廣協會，上個月自費前往日本參訪，包括參觀日本職棒球隊二軍基地與仙台育英高校，許峰賓表示，「看到日職二軍球場設備精良，果然訓練效率那麼好，有這樣的環境，感受很強烈，尤其球員餐廳內的餐點，都會標記熱量與營養價值，營養補給做得很好。」

許峰賓提到，「這趟還特別去了仙台育英高校，對於學校理念受到衝擊，其中有句話格外有感，那就是不是選手想出來的訓練，就不叫做訓練，是選手想要做的，才會有效果，經過思考之後，選手才知道自己缺什麼，必須要有這個能力，才有生存價值。」

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▲許峰賓前往日本仙台育英高校棒球隊參訪。（圖／許峰賓提供）
▲許峰賓前往日本仙台育英高校棒球隊參訪。（圖／許峰賓提供） 

許峰賓認為，「如果高中就有前面所說的觀念，無論在任何環境，不管是應對進退，在不同行業能更快速融入，而台灣棒球環境是用成績換補助，終極目標是贏球，但日本高中的目標是教育與品格，對於日本來說，當球員脫下球衣那天，才是驗證教育的成果。」

這次日本見習之旅，許峰賓坦言，「日本選手投入的精神與態度，是有靈魂的，知道自己要做什麼，不是只有吃完教練給的菜單，現在自身在做基層做訓練推廣，也特別有感，以品格為優先，經過嚴格品格教育，人格特質是優秀的，所以很多日本企業喜歡錄取員工，特別喜歡選打過甲子園的選手，因為都是經過品格的嚴格考驗。」

▲許峰賓前往日本仙台育英高校棒球隊參訪。（圖／許峰賓提供）
▲許峰賓前往日本仙台育英高校棒球隊參訪。（圖／許峰賓提供） 

關鍵字： 棒球

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