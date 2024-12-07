美國最大球探組織來台　陽念希、曾偉喆等百人參加測試



▲美國最大球探組織Prep Baseball首度來台舉辦菁英測試會。（圖／Prep Baseball提供）

記者陳立勳／綜合報導

美國最大獨立球探組織Prep Baseball首次在台灣舉辦「臺灣棒球菁英測試會」，今日在台北大學運動中心登場，匯集全台百位大專以下優秀球員參與。

Prep Baseball擁有全美最大球員資料庫，超過900所美國大學及MLB球團使用，是發掘潛力球員的重要管道，此次測試會邀請多位臺灣青棒優秀好手參與，其中包括台北市立大學的陽念希、國立體育大學的曾偉喆兩位U18國家代表隊成員，以及北科附工王牌投手雷皓博等，選手們的測試結果將製作成球探報告、球員檔案及影片，收錄進Prep Baseball球員資料庫，為台灣優秀選手創造更多國際發展機會。

本次活動由Prep Baseball深南部負責人、2017 U12冠軍美國隊總教練David Sharp率隊來台，特別邀請2024年12強冠軍教練、統一7-ELEVEn獅教練高志綱擔任活動大使，以及前中信兄弟傳奇投手、台灣元動力運動發展協會理事長官大元共同參與協辦。

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測試項目依據選手位置分為野手、投手及捕手三大類別，野手測試包含跑速、打擊及守備評估；投手進行投球展示，並分析球速及球路；捕手則著重接球、傳球及擋球機動性的測試。現場更引進多項頂級運動科技設備，包括 VALD 雷射計時系統測試選手跑速，TrackMan即時分析投打數據，以及Blast Motion系統進行打擊動作分析，透過先進設備為每位選手建立完整的數據檔案。

Prep Baseball期待台灣青棒選手有更多機會拓展國際舞台，不只能透過專業的評估展現實力，也為台灣棒球選手打開更多國際發展的大門，未來Prep Baseball將持續投入資源，協助更多懷抱棒球夢想的選手，朝向更高層級的生涯發展。



▲美國最大球探組織Prep Baseball首度來台舉辦菁英測試會。（圖／Prep Baseball提供）