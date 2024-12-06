12強冠軍發放國光獎金　教練團每人可領60萬



▲12強中華隊奪冠。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

世界12強棒球賽中華隊奪冠，28名國手可領到國光獎章獎金，每人新台幣700萬元獎金，但今天中華職棒球員工會發點出，教練與後勤獎金發放問題，體育署長鄭世忠今天透露，這次教練團每人可領60萬獎金。

今日職棒球員工會聲明，在立法院柯志恩委員今天發文關注後，本屆12強賽事的選手、教練團及後勤團隊所獲獎金的分配方式再次引發討論。對職棒工會而言，這並非金額多寡的問題，而是制度是否公平且與時俱進的問題。

類似的情況早在2013年WBC世界棒球經典賽時就被廣泛討論，當時台灣隊創下歷史最佳成績，但社會大眾對獎金分配的期待，卻因現行法規未依照國際賽事制度變化與時俱進而無法涵蓋需求，只能臨時以專案方式解決。

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如今10年過去，問題再度重演12強冠軍是全體團隊努力的結果，選手、教練和後勤人員各自帶著專業與熱情全力以赴，才能達成這項榮耀。

然而，現行的獎金制度，卻讓教練和後勤人員未獲得應有的重視，甚至還要面對社會對分配問題的質疑，這對他們並不公平。

職棒工會的立場是，所有的付出都值得被肯定，從出賽費與後勤規格到政府獎勵的充分溝通與制度化，更能讓團隊專心於球場上的競技表現。

隨著運動部即將成立，我們期盼政府能以此為契機，建立起合理而完善的制度，讓所有努力的專業人員都能受到公平重視，才能真正支持運動發展持續進步！

今天出席國光獎章暨運動科學研究獎勵頒獎活動，針對本次12強獎金發放問題，鄭世忠表示，「這次12強大家表現非常優異，前天在運動發展基金會議提案，修改運動發展相關辦法。」

鄭世忠說明，「原本過去奧運與亞運才有教練獎金，這次修改辦法之後，12強教練團將有600萬獎勵金，每人可領到60萬，不管是辜仲諒董事長或是中華職棒，都有頒發獎項，針對教練與後勤工作人員，都有拿出獎金，會持續修正辦法，國訓中心的後勤人員不只是薪水會持續往上修正，也會有加給。」