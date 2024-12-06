12強奪冠獎金分配爭議　球員工會：需要更合理完善制度



▲12強中華隊奪冠。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／綜合報導

世界12強中華隊奪冠，28名國手獲得豐厚獎金，今天中華職棒球員工會發聲明指出，從教練與後勤獎金發放問題看見，需要更合理完善的制度。

職棒球員工會聲明如下，在立法院柯志恩委員今天發文關注後，本屆12強賽事的選手、教練團及後勤團隊所獲獎金的分配方式再次引發討論。對職棒工會而言，這並非金額多寡的問題，而是制度是否公平且與時俱進的問題。

類似的情況早在2013年WBC世界棒球經典賽時就被廣泛討論，當時台灣隊創下歷史最佳成績，但社會大眾對獎金分配的期待，卻因現行法規未依照國際賽事制度變化與時俱進而無法涵蓋需求，只能臨時以專案方式解決。

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如今10年過去，問題再度重演12強冠軍是全體團隊努力的結果，選手、教練和後勤人員各自帶著專業與熱情全力以赴，才能達成這項榮耀。

然而，現行的獎金制度，卻讓教練和後勤人員未獲得應有的重視，甚至還要面對社會對分配問題的質疑，這對他們並不公平。

職棒工會的立場是，所有的付出都值得被肯定，從出賽費與後勤規格到政府獎勵的充分溝通與制度化，更能讓團隊專心於球場上的競技表現。

隨著運動部即將成立，我們期盼政府能以此為契機，建立起合理而完善的制度，讓所有努力的專業人員都能受到公平重視，才能真正支持運動發展持續進步！