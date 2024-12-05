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江國豪喜歡「萬能右腕」封號　祝福辰己涼介有好表現

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，江國豪 。（圖／記者李毓康攝）
▲江國豪。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／彰化報導

江國豪本次在世界12強表現優異，還被日本媒體冠上「萬能右腕」封號，江國豪笑說，「蠻酷的。」

本屆12強江國豪對日本投了5.1局，無失分，還被日本媒體稱為「萬能右腕」，江國豪笑說，「蠻喜歡萬能右腕的稱號，感覺蠻酷的。」

同時這次比賽中犀利的滑球，也引起關注，江國豪坦言，「這是第一次打一級賽事，比賽強度非常高，過往可以用單一球路面對打者，如今需要各種球路，才能解決打者，未來職棒路上對我幫助相當大。」

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江國豪透露，「平常通常都是用變速球為主，但國際賽不能只靠一種球，因此包括滑球與曲球，都要多運用，才有這種效果，不然過去都是變速球狀況不，才會用滑球，不過國際賽需要多種球路去迷惑打者，這次的經驗，也讓我明年有更多運用方向。」

至於日本武士球星辰己涼介曾發出豪語，輸給中華隊要改當投手，台灣好手江國豪便把手套寄給辰己涼介，江國豪近期也收到辰己涼介的回禮，江國豪表示，「他是一個很棒的選手，希望未來能在各自的球隊有很好的表現，也祝福他有很好的表現。」

此外，明年2月中還有世界棒球經典賽資格賽，江國豪則說，「目前計畫是先好好休息，一整年從春訓打到11月，後面先看狀況評估。」

關鍵字： 12強棒球

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