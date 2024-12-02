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接棒未來女棒隊協會盃奪冠　稱霸年度兩大賽　

▲接棒未來女棒隊協會盃奪冠。（圖／頂新和德文教基金會提供）
▲接棒未來女棒隊協會盃奪冠。（圖／頂新和德文教基金會提供） 

記者陳立勳／綜合報導

113年協會盃女子棒球錦標賽近日落幕，本屆採雙敗淘汰賽制，連續7天賽事，最後由頂新和德文教基金會贊助的「接棒未來」隊以12比11擊敗學妹「元夢女子棒球隊」，拿下協會盃第五座冠軍，元夢女子棒球隊則拿下第一座協會盃獎盃。

接棒未來女子棒球隊成立至今已獲得15座國內賽事冠軍、並代表台灣參與國際賽事3次，繼今年6月拿下大甲媽祖盃全國女子棒球錦標賽冠軍創下六連霸紀錄後，近日再奪得協會盃冠軍，稱霸女棒圈年度兩大賽事。

「元夢女子棒球隊」在2023年底新成立，去年奪下殿軍，今年一舉殺進冠軍賽，實力讓接棒的學姊們直呼不容小覷。

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頂新和德文教基金會創辦人魏應充有感台灣女子棒球發展困境，2019年開始透過基金會穩定支持女棒隊員們追夢，女棒隊員感念魏應充創辦人有如大家長般、提供各種生活照顧與後援，也經常以卡片或影像，向她們心目中的魏爸表達感謝。

接棒未來女子棒球隊領隊謝榮瑤感謝基金會「接棒未來」棒球公益計畫長期支持女棒隊，總教練顏良吉也說到，創辦人幫忙讓台灣女棒的生態更好，期望女孩們要有感恩的心，共同來回饋基層讓女棒環境更好，也期許球員們能再接再厲，為自己奪下佳績。

關鍵字： 味全龍女棒

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