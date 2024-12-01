小聯盟值得期待新秀　台灣左投林昱珉上榜



▲林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒大聯盟網站記者戴克斯特拉（Sam Dykstra）撰文盤點各隊小聯盟體系受到期待的新秀，其中亞利桑那響尾蛇隊就是21歲台灣左投林昱珉。

本季林昱珉在2A先發19場，戰績3勝6敗，投了94.2局，被擊出104支安打，包括14發全壘打，投出90次三振，33次四壞球，9次觸身球，防禦率4.28，WHIP值1.45。

球季尾聲林昱珉被升上3A，先發4.2局，用了89球，52個好球，被擊出4支安打，投出2次三振，3次四壞球，失掉1分自責分，防禦率1.93，季後入選小聯盟秋季聯盟參賽名單。

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林昱珉先前在世界12強，總計出賽2場，投了8.2局，被擊出3支安打，投出6次三振，3次四壞球，防禦率2.08。

戴克斯特拉在文章中提到，林昱珉今年在2A被界外球打傷臉部，曾經休養6周，同時是今年世界12強棒球賽冠軍戰先發投手，幫助中華隊4比0擊敗日本，對於21歲的他來說，絕對是結束2024年最完美的方式。

此外，名單中還有今年也參加12強賽的球員，包括芝加哥小熊蕭（Matt Shaw）、坦帕灣光芒威廉斯（Carson Williams）、克里夫蘭守護者巴札那（Travis Bazzana）。