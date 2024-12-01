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2屆塞揚強投加盟道奇　史奈爾興奮：要拿更多冠軍

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇今年拿到世界大賽冠軍，但季後持續補強，今天正式宣布以5年1.82億美元合約，網羅2屆塞揚強投史奈爾（Blake Snell），史奈爾也向球迷喊話，要拿更多冠軍。

史奈爾曾拿過2018年美聯塞揚獎、2023年國聯塞揚獎，今年與舊金山巨人簽下2年6200萬美元合約，整季先發20場，戰績5勝3敗，防禦率3.12，投了104局，有145次三振，季後選擇跳出合約，成為自由球員。

根據ESPN報導，史奈爾與道奇這份1.82億美元的合約是美國職棒史上第三大的左投合約，僅次於2015年波士頓紅襪普萊斯（David Price）的2.17億美元合約，以及2014年道奇克蕭（Clayton Kershaw）簽下的2.15億美元合約。

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道奇官方社群今天正式宣布史奈爾加盟，影片中史奈爾向道奇球迷打招呼，「各位道奇球迷，真的很興奮成為道奇的一員，我已經等不及要拿下更多冠軍，我們道奇球場見！」

▲史奈爾加入道奇。（圖／擷取自道奇官方X）
▲史奈爾加入道奇。（圖／擷取自道奇官方X） 

關鍵字： MLB棒球

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