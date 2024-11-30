運動雲

>

辜仲諒主持亞棒總執委會　決議中國承辦明年女棒錦標賽、亞錦賽

▲辜仲諒赴日主持亞棒總執委會。（圖／中華棒協提供）
▲辜仲諒赴日主持亞棒總執委會。（圖／中華棒協提供） 

記者陳立勳／綜合報導

亞洲棒球總會（Baseball Federation of Asia, BFA）今日於日本松山市召開今年度第二次執行委員會議，世界棒壘球總會（World Baseball Softball Confederation, WBSC）執行副會長暨亞洲棒球總會會長辜仲諒2022年上任時拋出「團結亞洲，打造亞洲大聯盟」的願景，擁有45億人口的亞洲被視為潛力新藍海，希望透過整合各界資源，致力提升亞洲各國基層棒球水準，朝打造世界棒壇新勢力目標前進。

辜仲諒會長致詞時特別感謝日本棒球協會用心安排，讓年終執委會能在日本松山市順利舉行，也不忘向從西亞遠道而來的伊朗、巴基斯坦會長及會員致謝，為了亞洲棒球的發展，「飛越3、4千公里，辛苦你們了！」此次BFA執行委員會議，前中信兄弟球星、亞洲棒球總會會長特助周思齊亦首度參與，全力襄助辜仲諒會長推展亞洲棒球業務。

會中決議明年將由中國棒球協會承辦第4屆亞洲女子棒球錦標賽（Women’s Baseball Asian Cup）、第31屆亞洲棒球錦標賽（Asian Baseball Championship）兩大重點賽事。會長辜仲諒期許，繼今年成功舉辦第五屆U-23世界盃棒球賽後，中國能逐漸成為亞洲棒球重鎮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

會議中，巴基斯坦代表建議明年西亞盃（West Asia Cup）前兩名隊伍可直接參加亞錦賽；泰國代表則提議，由泰國承辦亞洲女子棒球錦標賽分區預賽，各國為了提升自身棒球實力，均積極爭取參賽與賽事承辦權。

辜仲諒會長上任以來，2022年設立「東南亞棒球發展暨訓練中心」、捐贈球具扶植泰國青少棒，2023年更前進杭州蕭山區的瓜瀝棒球場設立「亞洲女子棒球訓練基地」，並與中國棒球協會簽訂合作備忘錄，選定特定省市打造棒球重點發展區域，建設青少年棒球培訓基地，向下扎根各國基層棒球，希望不久的將來，這股新力量將翻新亞洲棒球新面貌。

▲辜仲諒赴日主持亞棒總執委會。（圖／中華棒協提供）
▲辜仲諒赴日主持亞棒總執委會。（圖／中華棒協提供）  

關鍵字： 棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

廖任磊自請戰力外　計畫前往日本訓練「等機會」

廖任磊自請戰力外　計畫前往日本訓練「等機會」

台灣棒球英雄府城遊行見面會　市府出發前進台南棒球場

台灣棒球英雄府城遊行見面會　市府出發前進台南棒球場

統一獅12月7日台灣英雄見面會　陳傑憲、林安可等人出席

統一獅12月7日台灣英雄見面會　陳傑憲、林安可等人出席

林岳平領軍12強冠軍班底　應援台南棒球歷史展

林岳平領軍12強冠軍班底　應援台南棒球歷史展

肯定陳傑憲領導力　WBSC會長：留下歷史印記

肯定陳傑憲領導力　WBSC會長：留下歷史印記

張奕曾經將近1年沒薪水　想帶老婆、小孩回台灣住

張奕曾經將近1年沒薪水　想帶老婆、小孩回台灣住

道奇留住國聯冠軍戰MVP　5年約綁定工具人艾德曼

道奇留住國聯冠軍戰MVP　5年約綁定工具人艾德曼

陳鴻文放名單外經過內部討論　樂天通盤考量補強

陳鴻文放名單外經過內部討論　樂天通盤考量補強

統一獅有意簽回林益全　潘威倫、唐肇廷轉任教練

統一獅有意簽回林益全　潘威倫、唐肇廷轉任教練

館長自爆開球收50萬酬勞　中信兄弟：未支付任何費用

館長自爆開球收50萬酬勞　中信兄弟：未支付任何費用

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

熱門新聞

張奕曾經將近1年沒薪水　想帶老婆、小孩回台灣住

U12奪冠爽嗑和牛！辜仲諒問「日本跟韓國誰強？」小將笑回4字

陳傑憲淚曝曾與母親關係不佳　綺綺常唸1事助破冰

林家正傷勢曝光！「需休養一段時間」　明年球季不受影響

快訊／又有NBA禁區猛將加盟台籃　羅賓森前進台北台新戰神

館長自爆開球收50萬酬勞　中信兄弟：未支付任何費用

讀者回應

﻿

熱門新聞

1張奕曾將近1年沒薪水　想帶老婆、小孩回台灣

2辜仲諒問日本跟韓國誰強？U12小將笑回4字

3陳傑憲曝曾與母關係不佳　綺綺助破冰

4林家正傷勢曝光！「需休養一段時間」　明年球季不受影響

5NBA猛將前進台籃　羅賓森加盟戰神

最新新聞

1盧紹軒為家鄉觀光站台　拚全錦賽奪冠

2灰狼蟻人怒批隊友軟弱、像一群小孩！

3凱文迪許來台　環法自行車賽日月潭開跑

4亞棒總執委會　中國辦明年女棒錦標賽、亞錦賽

5台灣拳擊女將黃筱雯　奪年終賽金牌

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲　台灣網友朝聖被圈粉了

陳傑憲手抓MVP狂喊「我老婆咧?」台灣好男人超深情

江國豪寄手套到日本！　辰己涼介限動回：謝謝

莊昕諺光榮返鄉！澎湖機場爆滿　 啟蒙教練驕傲：抱腿哭變台灣之光

模仿林昱珉三振怒吼！　寒溪小將：動作太帥了

人資看履歷竟只用8秒？　他指重點：第一眼看這裡

合唱團安可曲唱《台灣尚勇》　熱血爆棚引網讚：看哭正常嗎

超幸福！老公開車接下班　兒奶音搶喊：媽媽辛苦了

張立東接機中華隊被問「來接籃籃？」　陳傑憲一見他「秒送上擁抱」超羨慕！

女兒要帶男友回家看爸反應　他瞳孔地震沉默：不方便！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366