台灣棒球英雄府城遊行見面會　市府出發前進台南棒球場



▲台灣棒球英雄府城遊行見面會。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／綜合報導

今年世界12強棒球錦標賽中華隊奪冠，打下世界第一冠軍榮耀，統一7-ELEVEn獅隊陳傑憲更拿下賽事最有價值球員，並獲得打擊王、最佳外野手、最佳防守球員，身為台南市民的每一位對於獅隊在國際賽事能夠團結合作勇奪佳績感到十分榮耀。

12月3日台南市政府將舉辦台灣棒球英雄遊行見面會活動，邀請獅隊總教練林岳平、首席教練高志綱帶領子弟兵陳傑憲、潘傑楷、林安可、邱智呈、防護員余婉綾、訓練員吳瑀政一起參與遊行活動。

遊行時間預計於當日下午4點開始，從台南市政府旁的南島路口出發，沿途經永華路、夏林路、健康路，最後抵達台南市立棒球場，於台南棒球場大門口紅地毯星光大道進入台南棒球場，舉辦「臺灣棒球英雄球星見面會」，預計於當日下午4點45分正式開始舞台活動，歡迎支持中華隊、統一獅的台南市民們一起站出來，在遊行路線中舉起加油板、揮舞旗幟，為辛苦的教練、選手及後勤人員掌聲喝采，讓我們對於他們的鼓勵用行動傳遞溫暖與愛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

統一7-ELEVEN獅也與台南市政府合力協辦「臺灣棒球英雄球星見面會」，當日台南棒球場將在內野紅土二壘區搭設活動舞台，將於下午3點開放球迷進場聚集舞台前，等待遊行隊伍回到台南棒球場。

台南棒球場也將透過大螢幕轉播遊行相關畫面，當天開放進場後，在英雄隊伍抵達前，統一獅也特別規劃舞台活動，邀請萊恩、盈盈、UniGirls一起在現場與大家同樂互動，當天將開放內野草皮區域及看台區域提供球迷進場參加台灣棒球英雄見面會。

12月3日台灣英雄府城遊行活動，當天萊恩酷商品部也將現場服務大家，想要搶購獅隊秋冬商品球迷朋友，把握機會一起來參與。

統一獅總經理蘇泰安表示，「感謝台南市政府舉辦台灣英雄遊行活動，讓這個城市對於獅隊教練、球星的認同與支持，相信對於獅隊在地經營與城市行銷合作也是很棒的一件事情，期待球隊與臺南市政府的各項合作能夠更全面，讓獅隊的努力在這個城市被看見與肯定，期待雙方合作創造雙贏」



▲台灣棒球英雄府城遊行見面會。（圖／統一球團提供）