白襪補強不停歇　2年約網羅強力後援多明格斯

▲Seranthony Domínguez。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥白襪持續推動陣容重整計畫，根據MLB官網報導，白襪已與多明格斯（Seranthony Domínguez）達成一紙為期兩年、總值2000萬美元（約新台幣6.32億元）的合約。

白襪總管蓋茲（Chris Getz）本週已明確表態，球隊在完成羅伯特交易後，並不會就此停下補強腳步；「我們計畫會非常積極，」蓋茲受訪時表示，「我們已經在和經紀人以及其他球隊進行對話，也預期球隊名單會持續演變。

[廣告]請繼續往下閱讀...

多明格斯過去曾效力於費城人、金鶯與藍鳥，在大聯盟累積322場出賽，生涯防禦率3.50、WHIP1.21，並拿下40次救援成功，是一名經驗豐富的後援右投。

多明格斯在2025年球季先後效力巴爾的摩金鶯與多倫多藍鳥，於7月29日被交易至藍鳥；該季他出賽67場、投62.2局，兩項數據皆創下生涯新高，繳出3.16防禦率、1.28WHIP，送出79次三振、36次保送，並拿下生涯新高的20次中繼成功，對手打擊率僅.198。

進階數據方面，多明格斯有效壓制擊球品質，將對手平均擊球初速限制在87.5英里，揮空率33.3%，三振率30.3%，展現極佳的揮空能力；不過他的控球仍有隱憂，13.8%的保送率（每9局5.2次保送更是生涯新高）。

儘管如此，多明格斯仍具備讓打者揮空的頂級球威；除了主力的四縫線速球外，他的滑球與指叉球同樣具備壓制力，對手面對滑球的打擊率僅.132、長打率 .245；面對指叉球則只有.114 打擊率與.159 長打率。

對於未來是否還會繼續補強，蓋茲也強調，交易羅伯特並不代表一定要立即補進外野手；「當你送走羅伯特時，外界自然會假設某個特定位置必須被填補，」蓋茲表示，「但我們的目標是提升整支球隊的戰力，幫助我們贏下比賽；這可能來自先發投手、中繼投手，或是讓左右打線更平衡。」

「所以我們會保持非常開放的心態，也很期待發揮創意，把這些人才帶進來。」