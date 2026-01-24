運動雲

>

白襪補強不停歇　2年約網羅強力後援多明格斯

▲Seranthony Domínguez。（圖／達志影像／美聯社）

▲Seranthony Domínguez。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥白襪持續推動陣容重整計畫，根據MLB官網報導，白襪已與多明格斯（Seranthony Domínguez）達成一紙為期兩年、總值2000萬美元（約新台幣6.32億元）的合約。

白襪總管蓋茲（Chris Getz）本週已明確表態，球隊在完成羅伯特交易後，並不會就此停下補強腳步；「我們計畫會非常積極，」蓋茲受訪時表示，「我們已經在和經紀人以及其他球隊進行對話，也預期球隊名單會持續演變。

[廣告]請繼續往下閱讀...

多明格斯過去曾效力於費城人、金鶯與藍鳥，在大聯盟累積322場出賽，生涯防禦率3.50、WHIP1.21，並拿下40次救援成功，是一名經驗豐富的後援右投。

多明格斯在2025年球季先後效力巴爾的摩金鶯與多倫多藍鳥，於7月29日被交易至藍鳥；該季他出賽67場、投62.2局，兩項數據皆創下生涯新高，繳出3.16防禦率、1.28WHIP，送出79次三振、36次保送，並拿下生涯新高的20次中繼成功，對手打擊率僅.198。

進階數據方面，多明格斯有效壓制擊球品質，將對手平均擊球初速限制在87.5英里，揮空率33.3%，三振率30.3%，展現極佳的揮空能力；不過他的控球仍有隱憂，13.8%的保送率（每9局5.2次保送更是生涯新高）。

儘管如此，多明格斯仍具備讓打者揮空的頂級球威；除了主力的四縫線速球外，他的滑球與指叉球同樣具備壓制力，對手面對滑球的打擊率僅.132、長打率 .245；面對指叉球則只有.114 打擊率與.159 長打率。

對於未來是否還會繼續補強，蓋茲也強調，交易羅伯特並不代表一定要立即補進外野手；「當你送走羅伯特時，外界自然會假設某個特定位置必須被填補，」蓋茲表示，「但我們的目標是提升整支球隊的戰力，幫助我們贏下比賽；這可能來自先發投手、中繼投手，或是讓左右打線更平衡。」

「所以我們會保持非常開放的心態，也很期待發揮創意，把這些人才帶進來。」

關鍵字： 芝加哥白襪棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

名記海曼點名！證實曾接觸老虎史庫柏　要價過高讓洋基選擇退場

名記海曼點名！證實曾接觸老虎史庫柏　要價過高讓洋基選擇退場

國王、暴龍密謀驚天交易？　全能長人薩波尼斯可能轉戰楓葉軍團

國王、暴龍密謀驚天交易？　全能長人薩波尼斯可能轉戰楓葉軍團

戴伯丞大專聯賽冠軍完美句點　2/1向統一獅報到

戴伯丞大專聯賽冠軍完美句點　2/1向統一獅報到

「法國怪物」溫班亞馬回溫爆砍26分5阻攻　創NBA史上第一神紀錄

「法國怪物」溫班亞馬回溫爆砍26分5阻攻　創NBA史上第一神紀錄

UBL冠軍戰／吳冠勳燃燒73球力保不失奪賽會MVP　獎項出爐一次看

UBL冠軍戰／吳冠勳燃燒73球力保不失奪賽會MVP　獎項出爐一次看

補強外野深度！洋基從道奇讓渡名單撿走席亞尼　奧特遭DFA

補強外野深度！洋基從道奇讓渡名單撿走席亞尼　奧特遭DFA

獨家／中華男籃世界盃資格賽新16人名單曝光　李家慷、丁聖儒入選

獨家／中華男籃世界盃資格賽新16人名單曝光　李家慷、丁聖儒入選

周天成直落二橫掃前球王　戚又仁扳倒世界第3寫最大驚奇

周天成直落二橫掃前球王　戚又仁扳倒世界第3寫最大驚奇

簽下貝林傑後補強定調　MLB名記：洋基不再追逐自由市場先發投手

簽下貝林傑後補強定調　MLB名記：洋基不再追逐自由市場先發投手

UBL冠軍戰／戴伯丞三安掃回關鍵2分　北市大力退國體勇奪隊史第5冠

UBL冠軍戰／戴伯丞三安掃回關鍵2分　北市大力退國體勇奪隊史第5冠

趙露思素顏現身夜市擺攤！　曾喊：不當藝人就做這行

熱門新聞

名記海曼點名！證實曾接觸老虎史庫柏　要價過高讓洋基選擇退場

國王、暴龍密謀驚天交易？　全能長人薩波尼斯可能轉戰楓葉軍團

戴伯丞大專聯賽冠軍完美句點　2/1向統一獅報到

「法國怪物」溫班亞馬回溫爆砍26分5阻攻　創NBA史上第一神紀錄

UBL冠軍戰／吳冠勳燃燒73球力保不失奪賽會MVP　獎項出爐一次看

補強外野深度！洋基從道奇讓渡名單撿走席亞尼　奧特遭DFA

讀者回應

﻿

熱門新聞

1史庫柏要價過高讓洋基選擇退場

2暴龍密謀驚天交易　薩波尼斯可能加盟

3戴伯丞大專聯賽冠軍完美句點　2/1向統一獅報到

4溫班亞馬26分5阻攻　創NBA第一神紀錄

5吳冠勳燃燒73球力保不失奪賽會MVP

最新新聞

1菅野智之否認回日職

2傑佛斯確立雙城主戰捕手地位

3田子杰春訓力拚開季一軍

4洋基從道奇讓渡名單撿走席亞尼

5文東珠載回家！王彥程盼盡快融入韓華

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【妳真的很棒】邊荷律對粉絲喊話：你們是我的Family！可愛跟自己打氣「加油」

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

霍諾德明日將徒手攀台北101 提前試爬..賈永婕現身打氣

【霍諾德登頂了】民眾手機「放大15倍」見台北101上最頂尖的男人！

趙露思素顏現身夜市擺攤！　曾喊：不當藝人就做這行

王淨撞臉CORTIS自認粗糙　柯震東:該進廠了XD

【直衝銀行】三立採訪車撞進彰化銀行　「10人輕重傷」送醫搶救中
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366