「搞不好人生就這麼一次」　張弘稜拚經典賽想知道自己的強度

▲張弘稜。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

海盜24歲投手張弘稜首次真正叩關成棒一級賽事的國家隊舞台。被問到為何如此渴望披上中華隊戰袍，張弘稜語氣認真地說：「因為搞不好人生就這麼一次。」他坦言，未來充滿不確定性，種種原因都有可能發生，能夠入選就是難得機會，「而且我自己也沒打過，想要知道自己的強度在哪裡，想要嘗試看看。」

張弘稜本季效力海盜高階1A，繳出5勝7敗、防禦率4.82的成績，近年球速從94、95英里提升至98英里（約158公里），也因此獲得中華隊教練團關注，首度入選經典賽國家隊培訓名單，迎來生涯重要里程碑。

談到加入集訓後的心得，他表示這段時間主要是觀察其他投手的投球內容，「看別人投球，有沒有什麼新的發現。」目前已進行約6次牛棚練投，約40球至50球。

至於是否特別期待與哪位對手交手，張弘稜則笑說，現階段最重要的是先拚進名單，「如果沒有入選，你想對誰也沒有用。」

張弘稜也分享與總教練曾豪駒的互動，兩人去年曾在美國碰面，這次在集訓中再度見面時，曾豪駒親切打招呼說，「很久沒見面了，上一次見面是在美國的時候。」他主動向曾豪駒表達加入團隊的榮幸。回憶當時在美國被詢問是否有意願加入中華隊，張弘稜毫不猶豫表示願意，「國家隊需要我，當然有意願，但還是要看球隊安排。」

雖然此次是報到前一周，臨時被通知入集訓名單，但張弘稜早已有心理準備。他透露，在45人名單公布後，便預期可能會有變動，因此提前做好準備，「先把自己準備好，等人家來選你，而不是被選到才開始準備。」