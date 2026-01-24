運動雲

>

「搞不好人生就這麼一次」　張弘稜拚經典賽想知道自己的強度

▲張弘稜。（圖／記者楊舒帆攝）

▲張弘稜。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

海盜24歲投手張弘稜首次真正叩關成棒一級賽事的國家隊舞台。被問到為何如此渴望披上中華隊戰袍，張弘稜語氣認真地說：「因為搞不好人生就這麼一次。」他坦言，未來充滿不確定性，種種原因都有可能發生，能夠入選就是難得機會，「而且我自己也沒打過，想要知道自己的強度在哪裡，想要嘗試看看。」

張弘稜本季效力海盜高階1A，繳出5勝7敗、防禦率4.82的成績，近年球速從94、95英里提升至98英里（約158公里），也因此獲得中華隊教練團關注，首度入選經典賽國家隊培訓名單，迎來生涯重要里程碑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到加入集訓後的心得，他表示這段時間主要是觀察其他投手的投球內容，「看別人投球，有沒有什麼新的發現。」目前已進行約6次牛棚練投，約40球至50球。

至於是否特別期待與哪位對手交手，張弘稜則笑說，現階段最重要的是先拚進名單，「如果沒有入選，你想對誰也沒有用。」

張弘稜也分享與總教練曾豪駒的互動，兩人去年曾在美國碰面，這次在集訓中再度見面時，曾豪駒親切打招呼說，「很久沒見面了，上一次見面是在美國的時候。」他主動向曾豪駒表達加入團隊的榮幸。回憶當時在美國被詢問是否有意願加入中華隊，張弘稜毫不猶豫表示願意，「國家隊需要我，當然有意願，但還是要看球隊安排。」

雖然此次是報到前一周，臨時被通知入集訓名單，但張弘稜早已有心理準備。他透露，在45人名單公布後，便預期可能會有變動，因此提前做好準備，「先把自己準備好，等人家來選你，而不是被選到才開始準備。」

關鍵字： 標籤:張弘稜中華隊經典賽海盜投手

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

名記海曼點名！證實曾接觸老虎史庫柏　要價過高讓洋基選擇退場

名記海曼點名！證實曾接觸老虎史庫柏　要價過高讓洋基選擇退場

補強外野深度！洋基從道奇讓渡名單撿走席亞尼　奧特遭DFA

補強外野深度！洋基從道奇讓渡名單撿走席亞尼　奧特遭DFA

國王、暴龍密謀驚天交易？　全能長人薩波尼斯可能轉戰楓葉軍團

國王、暴龍密謀驚天交易？　全能長人薩波尼斯可能轉戰楓葉軍團

「法國怪物」溫班亞馬回溫爆砍26分5阻攻　創NBA史上第一神紀錄

「法國怪物」溫班亞馬回溫爆砍26分5阻攻　創NBA史上第一神紀錄

史庫柏交易內幕曝光　老虎大開口嚇退洋基、大都會

史庫柏交易內幕曝光　老虎大開口嚇退洋基、大都會

戴伯丞大專聯賽冠軍完美句點　2/1向統一獅報到

戴伯丞大專聯賽冠軍完美句點　2/1向統一獅報到

UBL冠軍戰／吳冠勳燃燒73球力保不失奪賽會MVP　獎項出爐一次看

UBL冠軍戰／吳冠勳燃燒73球力保不失奪賽會MVP　獎項出爐一次看

周天成直落二橫掃前球王　戚又仁扳倒世界第3寫最大驚奇

周天成直落二橫掃前球王　戚又仁扳倒世界第3寫最大驚奇

獨家／中華男籃世界盃資格賽新16人名單曝光　李家慷、丁聖儒入選

獨家／中華男籃世界盃資格賽新16人名單曝光　李家慷、丁聖儒入選

不急著找東家！薛澤願等開季後簽約　受訪點出關鍵

不急著找東家！薛澤願等開季後簽約　受訪點出關鍵

【霍諾德登頂了】民眾手機「放大15倍」見台北101上最頂尖的男人！

熱門新聞

名記海曼點名！證實曾接觸老虎史庫柏　要價過高讓洋基選擇退場

補強外野深度！洋基從道奇讓渡名單撿走席亞尼　奧特遭DFA

國王、暴龍密謀驚天交易？　全能長人薩波尼斯可能轉戰楓葉軍團

「法國怪物」溫班亞馬回溫爆砍26分5阻攻　創NBA史上第一神紀錄

史庫柏交易內幕曝光　老虎大開口嚇退洋基、大都會

戴伯丞大專聯賽冠軍完美句點　2/1向統一獅報到

讀者回應

﻿

熱門新聞

1史庫柏要價過高讓洋基選擇退場

2暴龍密謀驚天交易　薩波尼斯可能加盟

3洋基從道奇讓渡名單撿走席亞尼

4溫班亞馬26分5阻攻　創NBA第一神紀錄

5戴伯丞大專聯賽冠軍完美句點　2/1向統一獅報到

最新新聞

1東區霸主活塞倒了　遭火箭KD轟32分擊墜

2紅雀重建看見曙光！5新秀擠進百大

3湖人想交易　看上鵜鶘防守大鎖瓊斯

4史庫柏交易內幕曝光

5阿隆索談球隊新文化：新金鶯之道

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【妳真的很棒】邊荷律對粉絲喊話：你們是我的Family！可愛跟自己打氣「加油」

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

霍諾德明日將徒手攀台北101 提前試爬..賈永婕現身打氣

【霍諾德登頂了】民眾手機「放大15倍」見台北101上最頂尖的男人！

趙露思素顏現身夜市擺攤！　曾喊：不當藝人就做這行

王淨撞臉CORTIS自認粗糙　柯震東:該進廠了XD

【直衝銀行】三立採訪車撞進彰化銀行　「10人輕重傷」送醫搶救中
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366