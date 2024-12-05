彰化縣加碼15萬獎勵金　江國豪、陳冠偉擔任特聘教練



▲江國豪、陳冠偉接受彰化縣長王惠美表揚。（圖／記者陳立勳攝）

記者陳立勳／彰化報導

世界12強中華隊本次風光奪冠，過去三級棒球從彰化出身的投手江國豪、陳冠偉參加台灣英雄見面會，彰化縣長王惠美特別頒發每人15萬獎勵金。

畢業於彰化縣東山國小、彰化藝中國中部，江國豪本屆於12強賽表現出色，而陳冠偉在高中時期就讀彰化藝中，今日兩人都回到彰化，接受彰化縣長王惠美表揚。

活動致詞時提到12強，王惠美表示，「 這次12強棒球賽，讓台灣找回光榮感，因為國手的努力，還有大家的支持與加油，也更有動力，江國豪與陳冠偉都是彰藝的校友，去年用5千8百萬，完成彰藝棒球場改建，還有室內住宿空間，將撥1億3千萬經費，很快就發包，讓大家無後顧之憂，同時這次都市計畫也要孵蛋，希望好的體育場館，讓運動賽事或是演唱會的經濟效益，發揮到最大，未來幾年會實踐。」

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王惠美也提到，「有準備1千萬運動基金，讓彰化優秀運動選手能夠出國訓練，還有周邊補助，看到江國豪與陳冠偉有好的表現，成功不是偶然，一定是做好準備，今天找兩人來分享，也各頒發15萬獎勵金，並且擔任彰化縣特聘棒球教練，有機會多回來鼓勵小選手 。」



▲江國豪、陳冠偉接受彰化縣長王惠美表揚。（圖／記者陳立勳攝）