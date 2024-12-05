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讓老爸體驗金牌滋味　陳冠偉感動彰化熱情

▲江國豪、陳冠偉接受彰化縣長王惠美表揚。（圖／記者陳立勳攝）
▲江國豪與陳冠偉回到彰化接受縣長王惠美表揚。（圖／記者陳立勳攝） 

記者陳立勳／彰化報導

陳冠偉這次在世界12強賽表現突出，幫助中華隊奪冠，畢業於彰藝高中，今天回到彰化參加英雄見面會，受到熱烈歡迎，陳冠偉坦言，「大家都很熱情，很感動。」

這次在日本擊敗日本奪冠，正好陳冠偉的爸爸陳威成與媽媽都特地飛到日本見證，過去陳威成是1992年巴塞隆納奧運銀牌得主，如今陳冠偉則是摘下金牌。

陳冠偉透露，「當下有把金牌給爸爸戴一下金牌，讓他感受一下金牌的感覺，爸爸一直鼓勵我相信自己，相信自己的球，相信自己的技術，不會讓我有壓力，有機會在爸媽面前比賽，我也很開心。」

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今天回到彰化接受表揚，陳冠偉透露，「當初國中時期球技比較普通，國中畢業後，不知道要讀哪間學校，後來是爸爸建議就讀彰藝，才有比較多出賽機會，在高中進步很多。」

活動上陳冠偉也向三級棒球小朋友分享自身經驗，「學習路上最大挫折是受傷，復健路上很辛苦，練習很單調，但還是要持續去做，讓身體更強壯，持續強化身體，先前有回到彰藝，現在訓練環境好很多，打棒球是非常辛苦的一件事，如何從中讓自己變得更強，需要更瞭解自己，知道自己適合什麼樣的訓練。」

關鍵字： 12強棒球

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