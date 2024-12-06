專訪／12強「翻轉印象」　張政禹當爸爸有感：做事要三思



▲張政禹。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／專訪

2024年世界12強中華隊成功奪冠，讓台灣掀起一股好久不見的棒球熱，其中24歲內野手張政禹開打前受到質疑，但他用實力證明自己，翻轉外界印象。

原本這次12強賽被定位在替補角色，張政禹在複賽面對美國時，敲出帶有打點的二壘打，拉抬中華隊氣勢，攻守表現穩定，包括弟弟張士綸也看出張政禹的改變，變得謹慎與沉穩。

中華隊奪冠後，張政禹回到台灣感受到球迷的熱情歡迎，張政禹認為，「讓很多人沒在看棒球的人，或是不喜歡我的球迷，翻轉原來的印象，很多人幫我喝采。」

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▲張政禹。（圖／記者李毓康攝）

今年季中曾因場外風波陷入低潮，張政禹坦言，「主要是家人的支持，而且球隊沒有放棄我，讓我繼續留在球隊，心想又不是世界末日，至少還有球打，有球打的時候，不管做得好或是不好，就是平常心，不要給自己太大壓力，覺得人家會用不同眼光看我，不管未來做好或是不好，先前發生的事情是事實，會一直存在，不會排斥人家說我，盡可能把我的事情做好，打不好的時候，還是有人會講，往正面的方向去想，代表人家在關注我，那就做到更好。」

張政禹直言，「做錯事就承認，就像球場接受失敗才會成長，加上兒子出生，發覺不是只有我一個人的事情，以後做事要三思，當了爸爸才知道這件事情多麼重要，想要給小孩子最好的，什麼都可以不要。」

同時張政禹笑說，「以前比較不受控，喜歡做自己，但現在有了小孩，看的事情比較多，想得比較遠了。」



▲張政禹。（圖／記者李毓康攝）