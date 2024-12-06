專訪／「愛現」不怕大場面　張政禹想要一直打中華隊



▲張政禹(左一)參加12強中華隊冠軍遊行。（圖／張政禹提供）

記者陳立勳／專訪

世界12強中華隊風光奪冠，24歲內野手張政禹打破外界質疑，替中華隊貢獻戰力，從去年中華職棒總冠軍戰到這次12強，展現強心臟特質，張政禹認為，「人家不看好我，越想要證明自己可以。」

當初12強名單公布，外界對於張政禹的人選有所質疑，但本次比賽發揮價值，無論先發或是替補，張政禹表示，「能打12強，真的感謝教練團選我，高張力是我喜歡的，打起來很舒服，不會怕這種場面，很開心，以前專注力容易飄走，有時候容易開心過頭，但現在知道去拿捏。」

張政禹認為，「教練團挑了我，願意給我機會，當人家質疑，其實不會有壓力，不給自己太大壓力，既然教練選了我，代表我一定有用處，人家不看好我，越想要證明自己可以。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

第一次體驗一級國際賽，張政禹坦言，「國際賽跟平常例行賽不一樣，打國際賽無論是做對或是做錯一件事情，都會更加放大，每顆球都很重要，這種高張力比賽，不是想遇就遇得到，還是要有些機運，可能我天生不怕場面，算是個很愛現的球員，對自己很有自信。」



▲張政禹。（圖／記者李毓康攝）

張政禹透露，「還沒有穿中華隊衣服之前，沒有感受到這件球衣的重量，實際穿上後，才感受到我在為台灣人打球，不想輸其他國家，能穿中華隊球衣，代表一個榮耀，很喜歡這種感覺，明年世界棒球經典賽資格賽，當然想要打，能打中華隊是我的榮幸，應該說以後有機會打中華隊，都不會拒絕 。」

此外，張政禹不諱言，「說實話，12強還沒比賽前，可能覺得1勝就有交代，2勝算及格，3勝就100分，能拿冠軍確實完全沒有想到，畢竟一開始人家都不看好我們，但我們就是努力做好，尤其有這麼多迷進場，打起來更有動力，不過很希望不只是一日球迷，期待因為這次比賽，讓中職恢復到以前龍象大戰的滿場盛況。」



▲張政禹。（圖／記者李毓康攝）