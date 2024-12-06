運動雲

>

專訪／「愛現」不怕大場面　張政禹想要一直打中華隊

▲張政禹參加12強中華隊冠軍遊行。（圖／張政禹提供）
▲張政禹(左一)參加12強中華隊冠軍遊行。（圖／張政禹提供） 

記者陳立勳／專訪

世界12強中華隊風光奪冠，24歲內野手張政禹打破外界質疑，替中華隊貢獻戰力，從去年中華職棒總冠軍戰到這次12強，展現強心臟特質，張政禹認為，「人家不看好我，越想要證明自己可以。」

當初12強名單公布，外界對於張政禹的人選有所質疑，但本次比賽發揮價值，無論先發或是替補，張政禹表示，「能打12強，真的感謝教練團選我，高張力是我喜歡的，打起來很舒服，不會怕這種場面，很開心，以前專注力容易飄走，有時候容易開心過頭，但現在知道去拿捏。」

張政禹認為，「教練團挑了我，願意給我機會，當人家質疑，其實不會有壓力，不給自己太大壓力，既然教練選了我，代表我一定有用處，人家不看好我，越想要證明自己可以。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

第一次體驗一級國際賽，張政禹坦言，「國際賽跟平常例行賽不一樣，打國際賽無論是做對或是做錯一件事情，都會更加放大，每顆球都很重要，這種高張力比賽，不是想遇就遇得到，還是要有些機運，可能我天生不怕場面，算是個很愛現的球員，對自己很有自信。」

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，張政禹。（圖／記者李毓康攝）
▲張政禹。（圖／記者李毓康攝）  

張政禹透露，「還沒有穿中華隊衣服之前，沒有感受到這件球衣的重量，實際穿上後，才感受到我在為台灣人打球，不想輸其他國家，能穿中華隊球衣，代表一個榮耀，很喜歡這種感覺，明年世界棒球經典賽資格賽，當然想要打，能打中華隊是我的榮幸，應該說以後有機會打中華隊，都不會拒絕 。」

此外，張政禹不諱言，「說實話，12強還沒比賽前，可能覺得1勝就有交代，2勝算及格，3勝就100分，能拿冠軍確實完全沒有想到，畢竟一開始人家都不看好我們，但我們就是努力做好，尤其有這麼多迷進場，打起來更有動力，不過很希望不只是一日球迷，期待因為這次比賽，讓中職恢復到以前龍象大戰的滿場盛況。」

▲▼12強官辦熱身賽，張政禹。（圖／記者李毓康攝）
▲張政禹。（圖／記者李毓康攝）  

關鍵字： 12強張政禹棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

專訪／12強「翻轉外界印象」　張政禹當爸爸有感：做事要三思

專訪／12強「翻轉外界印象」　張政禹當爸爸有感：做事要三思

林家正蹲捕自信「頭腦好」　葉總想起福來喜

林家正蹲捕自信「頭腦好」　葉總想起福來喜

林凱威赴日訓練幫助大　陳冠偉本周出發不喊累：想去學東西

林凱威赴日訓練幫助大　陳冠偉本周出發不喊累：想去學東西

讓老爸體驗金牌滋味　陳冠偉感動彰化熱情

讓老爸體驗金牌滋味　陳冠偉感動彰化熱情

經典賽經驗發現缺點　陳冠偉做改變：讓自己變更強

經典賽經驗發現缺點　陳冠偉做改變：讓自己變更強

小時候練球沒正規場地　江國豪回憶：運動褲都會磨破

小時候練球沒正規場地　江國豪回憶：運動褲都會磨破

江國豪喜歡「萬能右腕」封號　祝福辰己涼介有好表現

江國豪喜歡「萬能右腕」封號　祝福辰己涼介有好表現

12強冠軍榮耀屬於大家　江國豪期待更多人熱愛棒球

12強冠軍榮耀屬於大家　江國豪期待更多人熱愛棒球

彰化縣加碼15萬獎勵金　江國豪、陳冠偉擔任特聘教練

彰化縣加碼15萬獎勵金　江國豪、陳冠偉擔任特聘教練

葉總領軍飛日本　味全龍安排陳冠偉等5投進修

葉總領軍飛日本　味全龍安排陳冠偉等5投進修

熱門新聞

王建民點頭續任WBC資格賽投教！解密12強投手調度

林家正蹲捕自信「頭腦好」　葉總想起福來喜

180公分巨投！國二混血歐子喬越級戰青棒　球探盯上期待旅外

唐肇廷宣布引退：不打到最後一口氣　期待教練角色帶來更多價值

超越大谷？美媒報導索托可能簽下15年7.5億天價合約

日籍同窗將當古林睿煬翻譯！大巨蛋見證同學轟日本感動落淚

讀者回應

﻿

熱門新聞

1王建民續任WBC投教！解密12強調度

2林家正蹲捕頭腦好　葉總想福來喜

3180巨投混血越級打怪！球探盯上旅外

4唐肇廷宣布引退：不打到最後一口氣

5超越大谷？索托可能簽15年7.5億天價

最新新聞

112強獎金　球員工會：需要更合理

2約基奇生涯大三元數超過魔術強森

3熱刺客場0比1不敵伯恩茅斯

4不怕大場面　張政禹想一直中華隊

512強「翻轉印象」　張政禹當爸爸有感

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

蹦闆嗆統神「等著來送吧！」　豪語：4回合KO，拜託別棄權

總統催婚！郭俊麟單膝下跪　在迪士尼求婚陳冠宇：他說好

美國3大賽首度輸台灣！　大聯盟百大新秀：非常心痛

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

【滿滿人情味】在別人家門口偷看「12強台日大戰」　下秒直接被邀進去一起嗨

賈靜雯直播突自爆「沒穿褲子」　和梧桐妹狂鬥嘴⋯被說好瘋XD

吳宗憲送鹿希派女友愛馬仕　Sandy:好想哭喔

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

納豆求婚前淚問：我有資格娶妳嗎　依依認「要不是生病不會結婚」

阿姨A倒機車肇逃裝死！　調監視器找人：有扶起來
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366