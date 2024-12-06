專訪／貴人「振總」拉一把　張政禹人生續寫奇幻新頁



▲張政禹與12強冠軍盃合照。（圖／張政禹提供）

記者陳立勳／專訪

24歲內野手張政禹本次在世界12強賽表現出色，棒球人生一路充滿著奇幻色彩，包括從加入職棒到入選國家隊，甚至跟著中華隊拿到12強冠軍，都是從來沒有想過的事情。

2018年參加中華職棒選秀落榜，2019年因為味全龍回歸，張政禹在第11輪被選到，開啟職棒之路，張政禹坦言，「從小到大沒人看好，但真的喜歡打棒球，從國小三年級開始打球，高中畢業跟同屆好手比，像是江坤宇等人，一度認為自己不適合打棒球。」

張政禹直言，「其實一路打到高中，都不覺得有能力可以打職棒，記得高中畢業要去參加中職選秀，當時美和高中陳瑞振總教練叫我不要報名，因為一定選不上，後來果然沒上榜，直到上了大學，身體力量有練起來，才有機會進到職棒。」

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▲張政禹。（圖／記者李毓康攝）

學生時期很有想法，張政禹認為，「每個階段都有很多貴人幫忙，包括現在味全龍葉君璋總教練，很感恩有不同的教練協助，但最關鍵還是在高中時期，記得國中畢業身高才163公分，後來高三畢業長到178公分，如果沒有陳瑞振總教練這樣嚴格訓練，不會有現在的我，適時拉我一把，否則可能我還在外面浪流連（台語）。」

中華隊奪冠後受到熱烈歡迎，張政禹自認，「搭上順風車，生涯多了一點色彩，很開心對國家有一點點貢獻，過程充滿著奇幻，很多事情都不在預料之內，像是原本一開始在球隊主要擔任替補，但深刻感受到每個人都想要上場，很有企圖心，即使在場下也努力幫大家加油，透過這次比賽，讓國外不要小看中職實力。」



▲張政禹。（圖／記者李毓康攝）