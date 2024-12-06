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12強奪冠「夢都沒有醒」　陳冠宇不預設再打中華隊

▲▼世界12強棒球賽，陳冠宇。（圖／記者李毓康攝）
▲陳冠宇。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

世界12強中華隊風光摘冠，今天有部份球員出席國光獎章暨運動科學研究獎勵頒獎活動上，陳冠宇笑說，「夢都沒有醒。」

身為12強賽3屆元老，陳冠宇本次總計出賽6場，投了5.2局，只被擊出1支安打，送出7次三振，1次四壞球，無失分，與張奕、黃恩賜一樣，本屆防禦率都是保持0。

今天現身獎勵活動，陳冠宇表示，「先前沒有參加冠軍遊行，想說有空就要來參加今天活動，還是會興奮，夢都沒有醒，會回憶很久，大家這次回來台灣，有很多鄰居或是女兒的學校，都說有看比賽，聽起來很溫暖，大家特別關注這次比賽，很謝謝他們。」

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奪冠當下難掩情緒，陳冠宇直言，「其實就是想哭，以前的不容易，覺得真的有機會，沒想到就是這一次，可以把事情做好，真的很不容易。」

打過3屆12強賽，陳冠宇提到，「很明顯感受到這次年輕人，非常不容易，徵召沒有最強力的選手來參加，前進東京之後，拿到更好的名次，不管是運氣也好，大家都非常努力，把能做的奉獻給球隊，這次少了誰，可能都沒辦法走到這一步，謝謝教練團，沒有他們的調度與信任，每一步都會很辛苦。」

生涯多次加入中華隊，陳冠宇也說，「其實就是珍惜的心情，應該要更珍惜穿上中華隊球衣的日子，已經有很多好的選手冒出頭，這次能拿到好成績，真的很感動，說真的每次中華隊都不會拒絕，打中華隊是凝聚大家很棒的一件事情，為了一件事共同努力，至於未來不會去預設很多事情，以年齡來說，不是說能不能再打，而是有沒有資格再打。」

陳冠宇坦言，「這次打完沒有遺憾，不會以這次當成漂亮結尾，年輕選手很多，不能一直佔著位置，有年輕球員需要站出來，在國際賽成長很快，4年後肯定沒有我的位置，對我來說就是順其自然。」

此外，明年2月還有世界棒球經典賽資格賽，陳冠宇坦言，「真的會比較累一點，年紀比較大一點，恢復能力比較慢一點，先著重明年的賽季，很多選手冒出頭，只是沒有機會，還有很多左投直得我們看到。」

關鍵字： 12強棒球

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