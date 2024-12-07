訂製「曜惜福」練習衣　味全龍新秀捕手捐5萬回饋母校



▲味全龍劉曜豪回饋母校台東體中。（圖／英沃克經紀公司提供）

記者陳立勳／綜合報導

味全龍今年季中新人選秀會挑中18歲捕手劉曜豪，今天回到母校台東體中，不僅捐贈5萬元，並且製作「曜惜福」練習衣給台東少棒球員。

今年在季中選秀獲得味全龍第5輪指名，劉曜豪表示，「能進入職業，真的是非常驚喜，選秀當天想說平常心看待，但開始後卻有些緊張，不太敢看電視，直到經紀人打電話給我，還以為是開玩笑。」

劉曜豪畢業於台東縣豐田國小，現任台東縣紅葉國小校長方穎豐，當年在豐田國小服務，鼓勵劉曜豪進入棒球隊，而當時教練黃謝竣翔，目前則是台東縣新生國小教練，劉曜豪特別做了「曜惜福」練習衣，要送給台東縣紅葉國小、新生國小及豐田國小選手，希望他們穿在身上，可以明白珍惜器材及打球的時光，更感謝校長教練當時的鼓勵及指導。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天正好是母校台東體中30週年校慶，劉曜豪捐贈5萬元給棒球隊，並且送上印有「曜惜福」的棒球一箱，以及訓練器材。

劉曜豪提到，「沒有台東體中，就沒有劉曜豪，真的特別感謝陳峰岳、歐鴻齊教練的信任與指導，沒有他們就沒有我，很感謝台東體中，歡迎大家來台東體中就讀，祝福台東體中30週年生日快樂，我會在職業繼續努力，期許自己成為味全龍總冠軍的成員之一。」



▲味全龍劉曜豪回饋母校台東體中。（圖／英沃克經紀公司提供）