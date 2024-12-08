鄧愷威續留巨人隊　經紀公司證實受邀大聯盟春訓



▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／台北報導

美國職棒舊金山巨人隊為了清出40人名單空間，台灣旅美投手鄧愷威遭到指定讓渡（DFA），但巨人隊確定與鄧愷威簽下小聯盟合約 經紀公司證實明年將獲邀參加大聯盟春訓。

25歲鄧愷威今年首次以40人名單球員參加大聯盟春訓，3月30日被拉上大聯盟，成為第17位站上大聯盟台灣選手。

上個月巨人隊清出40人名單空間，留給投手塞莫爾（Carson Seymour）、拉格斯戴爾（Carson Ragsdale），避免參加規則五選秀，鄧愷威被指定讓渡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄧愷威在大聯盟累積出賽4場，投了11局，被敲出15支安打，包括2支全壘打，有8次保送、有7次三振，防禦率9.82，WHIP值2.09。

鄧愷威今年主要待在小聯盟3A，本季在巨人3A出賽23場，有13場先發，戰績3勝6敗、防禦率8.60，投75.1局，被敲95安，包括14支全壘打，投61次三振，44次保送、7次觸身球，被打擊率為0.305，WHIP值1.81。

根據舊金山巨人球員異動紀錄，巨人隊與鄧愷威簽下小聯盟合約，增加球隊投手群戰力深度，同時鄧愷威所屬CAA經紀公司回應，有收到明年大聯盟春訓邀請，期待明年力拚重回大聯盟。