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發文抒發12強奪冠感動　張奕重新定義成功「共好」

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，張奕 。（圖／記者李毓康攝）
▲張奕。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／綜合報導

2024年世界12強棒球賽中華隊風光奪冠，投手張奕在冠軍戰中繼3局無失分，成為球隊獲勝功臣，返台後全隊活動邀約不斷，張奕7日晚間透過IG發文，表達這段時間以來內心感受。

本屆12強賽張奕表現出色，出賽5場拿到3勝，防禦率維持0，尤其是冠軍戰對日本，中繼3局無失分，也是球隊贏球關鍵。

近期返台參加不少活動，張奕透過IG發文，「從集訓到比賽結束經歷了整整37天，結束後也一路奔波，在這裡感謝各大媒體、活動的邀約，讓這次的台灣隊被更多人看見，個人有點內向不善於表達，所以在媒體或活動上話比較少，在這裡想用文字多說說這些天沈澱後的感動。」

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張奕提到，「這次2024世界棒球12強賽事和大家為台灣拿下冠軍，是我生涯中最光榮的時刻，對我意義重大，而在這我也想重新定義對於我而言的成功，那就是團隊的「共好」，即便今天不是世界冠軍，對於每一個人而言都是成功的，因為在此之前歷經徵召不順、熬過複賽、挺過所有不被看好的話語、還有許許多多的質疑與批評，讓我們更加團結、凝聚、向心，每一個我們都不是為了「個人」，而是「團隊」，台灣隊讓我們重新找回渴望棒球、享受比賽的慾望，這可能對於每個選手而言，就是最成功也是最重要、最高的境界。」

張奕也說，在這裡，想讓每一個熱愛棒球的大家知道，挺過這些聲浪、這些過程的我們，就已經「足夠」成功，而我們也用最真誠最努力的拚勁讓世界看見台灣，證明我們 「Taiwan 」做到了，那份不管輸贏如何，享受當下的我們，謝謝每一份掌聲帶給我們的動力，以及帶領著台灣隊走進東京巨蛋的貴人們、教練團、選手們、情蒐、幕後及防護、後勤團隊，謝謝你們，我們真的辦到了。

目前效力富邦悍將，張奕也沒忘記提到，非常感謝富邦悍將，尤其是Joyce總經理跟大董的照顧，讓我更快的適應環境，他們讓我看見重新出發的希望，我心中充滿感激，選手總是需要去嘗試、去挑戰、去創新，把好的留住，不好的再改進，畢竟不好的經驗也是經驗。做了會錯，錯了再改，不做永遠不會知道好或壞，想送給熱愛棒球，或是深陷泥沼艱困的你／妳們，一段當時帶我走出低潮、轉換心態的話語。

「不完美並不是失敗，這只是個讓自己更知道怎麼在這個環境生存下去的過程，不要讓任何人去定義自己，不能去責怪昨日的無奈，因為你天生就是個挑戰者，會是一直向前看的張 奕。」

張奕還說，身邊有著很多溫暖善良的人，不管是在台鋼遇到的人事物、我的家人們、我現在的經紀公司、給予我機會和舞台的球團及教練們、熱愛棒球支持我們的辜董以及不放棄我們的球迷們，因你們才有現在的我／我們，「重新來過」，帶著初心享受比賽、掌控比賽，不被其他人的過錯束縛自己，而我也持續相信著這些話語和善良的動力，努力就是我對你們最好的回應，這次的表現也是我最好的答案，謝謝陪伴我到現在的你們，而我相信每個人都會在自己的時空背景下，有著屬於自己的故事，接下來，和我／我們繼續共創熱愛棒球的故事吧，未來還請各位繼續多多指教。

關鍵字： 12強棒球

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