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新北U18／曾聖恩關鍵安　新北藍跨出7連霸第一步

▲2024年新北U18新北藍曾聖恩。（圖／主辦單位提供）
▲2024年新北U18新北藍曾聖恩。（圖／主辦單位提供）

記者陳立勳／綜合報導

新北國際城市U18邀請賽今日點燃戰火，尋求7連霸的新北藍在首戰遭遇糾纏，一度被日本神奈川追成平手，好在火力即時支援，當家「四番」曾聖恩在5局下用三壘安打送回致勝分，終場以3比2勝出。

新北藍派出高二「二刀流」張乙安先發，5局投球共用79球，被敲6支安打其中3安集中在5局上，也因此失掉第2分遭到追平比數，新北藍總教練鄭志強表示，選擇讓他扮演開幕戰先發，主要是看重其投球穩定性，包含直球和變化球的準度，「當然天氣是比較冷，也有提醒他保持身體熱度，不要換局從室內牛棚出來動作變怪怪的。」

好在張乙安失去的勝投資格，下個半局隊友立刻討回，2出局後蔡琞傑保送上壘，曾聖恩再補上左外野深遠安打，讓新北藍重新超前比數，曾聖恩指出，前2個打席都揮到比較低的變化球，所以這次等好球積極進攻，「教練也有跟我說，變化球低的就放掉，直球來了挑高的打。」

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曾聖恩是富邦悍將投手江少慶表弟，因身體素質和爆發力佳，高二就在穀保家商主打第4棒，「多少會有點壓力，國中階段也是中心棒次，所以還可以適應，不過高中遇到的投手越來越厲害，自己也要進步，表現給教練看。」他立下目標，想在畢業前打破李灝宇在木棒聯賽立下的6轟紀錄。

新北藍最後2局交給郭宸安登板關門，他只被敲出1支安打守住球隊勝利，鄭志強稱讚子弟兵近期調整得當，「之前準度有點亂，動作不固定，現在看來投球機制有更好。」身為富邦悍將投手教練郭勇志之子，郭宸安在升上高三之後專職投手，之後也不排除先發關鍵戰役。

另一支由鶯歌工商為主體組成的新北白也在今天旗開得勝，同樣由高二小將建功，張瑀庭5局下適時安打敲回致勝分，終場以2比1擊敗台東縣，他笑說高中首次入選聯隊，而且又在第3棒中心打線，加上從U18國手陳世展手中敲安，一切都讓他特別興奮，「抓直球就揮棒，不要想太多，難得對到這麼強的選手，覺得他有一個U18光環，就很想打打看。」

由於新莊棒球場進行整修，今年賽事借用天母棒球場舉辦，一早的賽事，彰化縣在「兩大護法」王浩宇、許丞郡聯手壓制下，最終以2比1險勝台北市，總教練林健傑表示，過往都無法從小組賽脫穎而出，這次以晉級為目標。

新北國際城市U18邀請賽戰況激烈，首日賽程就有多達3場和局，包含嘉義市和屏東縣5比5作收，台中市和宜蘭縣互掛鴨蛋至比賽結束，高雄市靠著最後半局追趕，以4比4逼和嘉義縣，只有花蓮縣用3比0擊敗南投縣，跟進新北藍、新北白及彰化縣拿到3分積分。

新北市政府也於昨日晚間舉行開幕暨選手之夜，並在選手之夜前下午安排各隊參觀新北耶誕城，並安排每支參賽球隊輪流上台接受現場民眾歡呼，由新北市體育局洪玉玲局長代表頒贈感謝狀予各贊助單位，同時為歡迎各代表隊蒞臨，特別致贈各隊教練及選手每人一條客製化專屬運動毛巾等紀念品，每隊的毛巾依球隊球衣配色設計，並印上個人姓名，頗具紀念價值。本屆賽會標語「勇敢出棒」，期許每一位球員在棒球道路上，都能勇敢出棒面對自己的選擇，勇敢接受挑戰。

關鍵字： 新北U18棒球

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