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朱育賢轉戰味全「峰迴路轉」　明年確定換穿新背號

▲樂天桃猿朱育賢全壘打，單場雙響砲。（圖／記者林敬旻攝）
▲朱育賢。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

味全龍在自由市場網羅樂天桃猿外野手朱育賢，據了解洽談過程中峰迴路轉，但朱育賢經過多方評估，最後決定加入味全。

生涯朱育賢累積169發全壘打，打擊率0.311，連續9年單季都有雙位數以上全壘打，今年符合自由球員資格，11月11日正式提出申請。

本周朱育賢動向明朗，由味全成功搶下，預計是4年合約，月薪85萬，另有激勵獎金，味全領隊丁仲緯表示，「目前合約有最後細節需要確認，同時也要提出保護名單，並且需要聯盟審查，希望這幾天能完成手續。」

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2022年朱育賢與樂天簽下3年合約，本季月薪約75萬，據了解最初樂天開出平均月薪85萬留人，但後續味全與台鋼雄鷹陸續追價，最後階段富邦悍將加入競爭，而且開出更好的條件，曾經傳出頗有機會得標，同時樂天也在最後關頭加碼到平均月薪95萬，不過最終朱育賢還是決定轉戰味全。

自從朱育賢宣告自由球員後，獲得多隊青睞，有其他球隊開價高於味全，丁仲緯透露，「談約過程很順利，感受到朱育賢很有想法，很理性，想要瞭解球隊的環境，其實原本先前一度覺得可能沒有機會簽下，直到本周才定案，真的很感謝他的選擇，至於原本他習慣的85號，因為是球隊引退號碼，所以確定會換穿別的號碼，球隊將一併公布。」

關鍵字： 中職味全龍

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