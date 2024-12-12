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「接棒未來」助偏鄉棒球　前龍將蔡昆祥勉勵金潭小球員

▲前龍將蔡昆祥勉勵金潭國小球員。（圖／頂新和德基金會提供）
▲前龍將蔡昆祥勉勵金潭國小球員。（圖／頂新和德基金會提供） 

記者陳立勳／綜合報導

頂新和德文教基金會自2016年起推出「接棒未來」公益計畫，秉持關懷基層棒球的初衷，從彰化出發回饋社會，至今8年資助全台超過12000名熱愛棒球的孩子，今年更進一步整合集團資源，捐贈3000顆職棒練習球與2150箱牛奶餐食，預計超過千名棒球少年受惠，關懷列車終站近日抵達高雄林園金潭國小，前龍將蔡昆祥也到場分享經驗，勉勵少棒隊員「球要打，書也要讀。」

金潭國小棒球隊是南台灣的棒球強校，隊員多來自偏鄉弱勢家庭，其中不乏單親、隔代教養或社會局關注家庭等，隊上教練不僅是訓練選手的嚴師，更身兼照顧孩子的保母與廚師，每天親自為小球員準備三餐、督促學業。校長簡仲信在介紹少棒隊時，講了心酸笑話：「金潭有專任的打擊教練、投手教練、守備教練、體能教練、心理諮商師、保姆、宿舍管理員、營養師、㕑師，只是幾乎同一人。」

基金會2021年透過民代獲悉金潭國小資源不足，首次與金潭國小棒球隊接觸，近年陸續捐贈交通車、職棒練習球，並透過企業贊助保久乳補充學員的餐食營養。基金會創辦人魏應充本月3日也在「接棒未來」公益計畫同仁的邀請下，和前職棒選手蔡昆祥及近十位熱心龍迷一起到高雄金潭國小關懷少棒隊。

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蔡昆祥離開職棒後，目前在不動產業有所發展，應邀到場以自身經歷勉勵小球員，他鼓勵球員從運動中強健體魄、養成良好生活習慣、團隊紀律，也以自身九年職棒經歷，呼籲學員不要一輩子只想著打棒球，而是要從中學習，畢竟卸下球員身分依舊要面對生活、回饋社會，因此「球要打，書也要讀」。球場，課堂，一樣都很重要，不要因為喜愛棒球而荒廢了學業，要努力當個品學、球技兼優的好學生。

關鍵字： 中職味全龍

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