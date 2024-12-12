新北U18／雲林縣完封花蓮縣　保留王牌徐磊8強戰登板



▲2024年新北國際城市U18邀請賽雲林縣。（圖／主辦單位提供）

記者陳立勳／天母報導

2024年新北國際城市U18邀請賽12日中午雲林縣在天母球場對上花蓮縣，雲林縣靠著第2局張彥澤敲出3分打點二壘打，終場5比0完封花蓮縣，順利晉級8強。

本場雲林縣投手賴冠廷、廖品硯、蔡博仲接力登板，聯手壓制花蓮縣打線，加上張彥澤第2局在滿壘狀況下，敲出清壘的二壘打，成功挺進明天8強戰。

雲林縣總教練吳秉倫表示，「今天投手穩定度不錯，今天有提醒投手，用球數盡量精簡，原本就是打算投手車輪戰，用球數40球左右換掉，不要明天8強戰不能用，主力投手徐磊與吳柏霆留到明天登板，投手表現都有在預期內。」

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吳秉倫認為，「今年球隊戰力比較平均，投手戰力比較整齊，落差不會很大，打到後半段會比較好調度。」

明天8強賽將對上台中市，吳秉倫分析，「明天應該是55波的球賽，看誰臨場掌握度比較好，當然是有拚冠軍的想法，但還是要小朋友的表現。」

如果明天雲林縣在8強戰打敗台中市，將遇到一日兩戰，下午再打打4強賽，吳秉倫表示，「確實一日兩戰是很大的挑戰，投手深度很重要。」

此外，張彥澤今天打線上有不錯發揮，吳秉倫表示，「他在蹲捕上表現蠻好的，而且也可以投球，未來性也不錯，如果往上發展，就看後面的教練安排，目前讓他兩邊都練，對球隊戰力有幫助。」