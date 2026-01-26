運動雲

布克傷勢更新！至少缺陣一周　太陽對老鷹一戰傷退

▲太陽王牌球星布克因為在場上「沒看路」導致離奇受傷退場。（圖／達志影像／美聯社）

▲布克上役扭傷提前退場。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

鳳凰城太陽今（26）日公布傷兵名單更新，當家後衛布克（Devin Booker）因右腳踝扭傷，將至少缺陣一周，球隊表示，將在一周後重新評估他的復原狀況。

太陽在官方聲明中指出，布克是在前一戰客場對亞特蘭大老鷹的比賽中受傷，當時於第二節踩到老鷹中鋒奧康古（Onyeka Okongwu）的腳部，導致右腳踝翻轉受傷。布克一度倒地不起，隨後自行起身並一跛一跛地走回休息室，未再回到場上。

布克傷退前狀態火燙，全場僅出賽28分鐘，21投12中攻下31分，外帶5記三分球，另有4籃板、3助攻與1抄截，無奈最終太陽仍以103比110不敵老鷹，吞下客場之旅的收官敗仗，也中斷近期的3連勝。

根據球隊公布的時程，布克接下來至少將錯過對熱火、籃網、活塞、騎士與快艇等5場比賽。若復原進度順利，布克最快有機會在2月作客拓荒者一役回歸，不過太陽方面也強調，實際復出時間仍需視恢復情況而定。

現年29歲的布克本季仍是太陽進攻核心之一，2025-26賽季至今，場均可貢獻25.4分、6.2助攻與4.0籃板，是球隊後場最重要的得分與組織支柱。布克短期缺陣，勢必考驗太陽輪換調度與進攻火力的穩定性。

