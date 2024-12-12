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新北U18／張育豪助高市闖8強　京畿道「韓國內戰」勝出

▲2024年新北國際城市U18邀請賽高雄市張育豪。（圖／主辦單位提供）
▲2024年新北國際城市U18邀請賽高雄市張育豪。（圖／主辦單位提供）  

記者陳立勳／綜合報導

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽今進行12強決賽，在三重棒球場高雄市以9比1力克昆士蘭，而京畿道5比3逆轉勝嘉義縣，雙雙搶進8強賽。

高雄市1局上以0比1落後，1局下隨即反攻，陳韋帆二壘安打開路，靠著短打戰術與滾地球扳平比數，關鍵3局下張育豪敲二壘安打進帳超前分，謝秉軒保送後，廖子耀擊出高飛犧牲打，謝程安適時二壘安打追加2分保險分。

高雄市拉開至4比1後，4局下曾睿恩高飛犧牲再下一城， 5局下謝秉軒、廖子耀、簡雷奇安打串連追加3分，最終就以8分差獲勝。

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先發投手陳宥銘主投4局，被敲3安打，飆7次三振，僅失1分拿下勝投，洪榮宏指出，「在預期內，高二的投手還有進步空間，過往三振不多，此戰澳洲隊打者較不會打變化球，因此兩好球都以變化球為準，他也控得滿準的。」

洪榮宏也提到，滿意此役攻擊發揮，前晚看過澳洲昆士蘭的比賽，投手以直球為主，變化球控球不太準，提醒打者直球攻擊，3壞球也不等球，讓打者也盡量多累積打數。「澳洲球員看起來享受比賽，聽到他們讚賞我們滿積極的，也是一個正面肯定，慢慢突破。」

敲出勝利打點的張育豪單場雙長打表現亮眼，這要歸功於日前在訓練營接受吉力吉撈．鞏冠的打擊心態指點，當時他建議「打擊時往中左、中右方向，不要刻意拉打，必須全力揮擊，才會把球打得強勁」，這場比賽他也確實運用這些建議。張育豪的目標不僅是攻擊型捕手，更希望能全方位發展，在攻守兩端都有出色表現。

京畿道前3局打完以1比3落後，關鍵4局上隊長金碩彬掃安打開啟反攻，韓仁浩跑出內野安打，韓旴周適時安打進帳1分，隨後利用失誤及滾地球追加2分，超前為4：3。5局上嘉義縣投手陷入亂流，滿壘時投出保送，讓京畿道再添1分，最終5比3逆轉勝。

京畿道全場9支安打，都是短程安打，日前曾開轟的韓旴周維持好手感，扛第一棒敲2安打貢獻1打點、2得分。金碩彬、韓仁浩各敲2安打、跑回1分。值得一提的是，京畿道發動快腿優勢，全場12次盜壘也是獲勝關鍵。

京畿道總教練林建玟表示，抱著想贏下比賽的心情，企圖心很強。談到盜壘戰術相當積極一事，林建玟坦言，因為觀察到對方投手節奏一致，所以容易掌握時機。

本屆賽事8強戰將上演京畿道與首爾的「韓國內戰」，首爾不但到場先看此戰，還留下來練球。京畿道總教練林建玟表示，「在韓國與他們打過，相信我們能贏球，會準備好打出精彩比賽。」金碩彬則透露過去雙方比賽，自家球隊以2勝1敗佔上風，「鼓勵隊友一定要贏，已經知道如何贏過他們。」

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽明天進入8強賽，高雄市對台東縣、新北藍對新竹市、台中市對雲林縣、首爾對京畿道，8強賽獲勝隊伍將於下午2點進行4強賽，冠軍賽組合即將出爐。

關鍵字： 新北U18棒球

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