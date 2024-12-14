龍來永靖謝平安　千頂12強冠軍紀念帽免費送



▲12強冠軍紀念帽。（圖／頂新和德文教基金會提供）

記者陳立勳／綜合報導

中部年度文化盛事「永靖謝平安家年華」14日上午10時於苗木之鄉永靖揭開序幕，在鄉親的敲碗聲中，頂新和德文教基金會特別邀請集團味全龍的龍將、啦啦隊員到場體驗謝平安文化與民同樂，同時將免費送出千頂12強冠軍紀念帽跟民眾結緣。

頂新和德文教基金會表示，民眾只要加入「永靖共好協會」、「成美文化園」及「頂新和德文教基金會」三個官方帳號Line 好友，就可在14日上午10時到下午1時於永靖國小後門接棒未來攤位領取號碼牌，並於下午1時到3時到成美文化園幸福大廳戶外廣場兌換冠軍帽，每人限領一頂，發完為止。

謝平安是早期農業社會歲末秋收用來答謝神明庇佑的酬神儀式，彰化永靖在921之後原已停辦多年，頂新和德文教基金會創辦人魏應充2019年起促成地方人士恢復這項傳統，今年邁入第六年，主辦單位為永靖鄉公所、永靖鄉共好協會、永安宮、頂新和德文教基金會及成美文化園。

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首日除有限量冠軍帽免費送，也有表演與祭典及上百攤的熱鬧市集活動，主會場永安宮路口的午間市集為上午10點到下午2點，第二會場成美文化園東園區則於下午4點起推出晚間市集，晚間7點起也有永靖一年一現的盛大煙火秀及明華園總團孫翠鳳領銜壓軸演出的大型戶外千人平安戲《青蟬》，活動皆可免費參與。

為邀請更多在地民眾參與文化慶典，成美文化園14日也特別開放彰化縣民半價入園，歡迎各地民眾龍來永靖謝平安，一起體驗傳統文化。