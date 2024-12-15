鍾允華冬盟8戰無失分　接受范玉禹訓練飆出人生最速



▲鍾允華。（圖／中華職棒提供）

記者陳立勳／台中報導

統一7-ELEVEn獅21歲投手鍾允華今年參加亞洲棒球冬季聯盟賽事，累積8場登板，保持無失分，鍾允華明年目標開季拚上一軍。

今年在季中選秀獲得統一7-ELEVEn獅第3指名，下半季在二軍投過1場，1局無失分，今年在冬盟出賽8場，戰績2勝0敗4次中繼成功，投8局，被擊出7支安打，送出8次三振，5次四壞球，防禦率保持0。

談到本次冬盟表現，鍾允華提到，「曾經有一場比賽投3個保送，那一場感覺沒有那麼順，球路也偏高，後面幾場慢慢知道，在這種狀況要怎麼調整，有瞭解如何去面對。」

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鍾允華表示，「今年下半季有在二軍比賽，感受到跟以前大學不一樣，打者蠻難對付的，大學比較容易投三振，到職棒比較難。」

今年鍾允華在中職測試會投到151公里，吸引球探目光，獲得加入職棒的機會，鍾允華透露，「先前有到台中擊速棒球學院，接受范玉禹教練等人的訓練，做了身體連動等訓練，大概一個月就進步很多，這次冬盟有投到152公里，原本均速144公里，現在提升到147公里，當然希望球速可以越來越好，但還是要求穩定。」

此外，鍾允華表示，「很想要明年開季拚上一軍，投手方面蠻喜歡日籍強投達比修有，因為控制能力很好，變化球與直球的犀利度都很好。」