運動雲

>

鍾允華冬盟8戰無失分　接受范玉禹訓練飆出人生最速

▲2024年亞洲棒球冬季聯盟台灣山林隊投手鍾允華。（圖／中華職棒提供）
▲鍾允華。（圖／中華職棒提供） 

記者陳立勳／台中報導

統一7-ELEVEn獅21歲投手鍾允華今年參加亞洲棒球冬季聯盟賽事，累積8場登板，保持無失分，鍾允華明年目標開季拚上一軍。

今年在季中選秀獲得統一7-ELEVEn獅第3指名，下半季在二軍投過1場，1局無失分，今年在冬盟出賽8場，戰績2勝0敗4次中繼成功，投8局，被擊出7支安打，送出8次三振，5次四壞球，防禦率保持0。

談到本次冬盟表現，鍾允華提到，「曾經有一場比賽投3個保送，那一場感覺沒有那麼順，球路也偏高，後面幾場慢慢知道，在這種狀況要怎麼調整，有瞭解如何去面對。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

鍾允華表示，「今年下半季有在二軍比賽，感受到跟以前大學不一樣，打者蠻難對付的，大學比較容易投三振，到職棒比較難。」

今年鍾允華在中職測試會投到151公里，吸引球探目光，獲得加入職棒的機會，鍾允華透露，「先前有到台中擊速棒球學院，接受范玉禹教練等人的訓練，做了身體連動等訓練，大概一個月就進步很多，這次冬盟有投到152公里，原本均速144公里，現在提升到147公里，當然希望球速可以越來越好，但還是要求穩定。」

此外，鍾允華表示，「很想要明年開季拚上一軍，投手方面蠻喜歡日籍強投達比修有，因為控制能力很好，變化球與直球的犀利度都很好。」

關鍵字： 冬盟棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

樂天收到味全保護名單　沈鈺傑：有不錯人選

樂天收到味全保護名單　沈鈺傑：有不錯人選

U18國手陽念希一圓旅外夢　簽約美國職棒當巨人

U18國手陽念希一圓旅外夢　簽約美國職棒當巨人

悍動希望公益棒球營　富邦6球星組成教練團

悍動希望公益棒球營　富邦6球星組成教練團

陳傑憲12強變更帥　李宗賢看中華隊奪冠很光榮

陳傑憲12強變更帥　李宗賢看中華隊奪冠很光榮

張奕競爭先發「好事」　陳仕朋平常心看WBC資格賽

張奕競爭先發「好事」　陳仕朋平常心看WBC資格賽

守好外野回報詹智堯　王正棠想打明年WBC資格賽

守好外野回報詹智堯　王正棠想打明年WBC資格賽

林威助威嚴「不太敢靠近」　王念好明年專心練三壘

林威助威嚴「不太敢靠近」　王念好明年專心練三壘

改善「筋太硬」問題　葉子霆主動報名瑜珈課

改善「筋太硬」問題　葉子霆主動報名瑜珈課

陳韻文與統一獅達成共識　確定5年長約續留

陳韻文與統一獅達成共識　確定5年長約續留

追隨學長林昱珉旅美腳步　黃仲翔加入響尾蛇

追隨學長林昱珉旅美腳步　黃仲翔加入響尾蛇

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

熱門新聞

樂天收到味全保護名單　沈鈺傑：有不錯人選

U18國手陽念希一圓旅外夢　簽約美國職棒當巨人

多位好手表態有意征戰WBC資格賽　準備好靜待通知

勇士啟動交易！網羅「德國軟豆」助拳柯瑞　將報銷後衛送到籃網

專訪／生涯轉捩點恩人！郭俊麟分享12強與餅總逗趣台語對話

柯瑞搭怪物狀元爭冠？美專家稱「低風險」交易　勇士可3換1

讀者回應

﻿

熱門新聞

1樂天收到保護名單　沈鈺傑：不錯

2陽念希一圓旅外夢　簽美職當巨人

3多位好手表態有意征戰WBC資格賽！

4勇士交易網羅「德國軟豆」助拳柯瑞

5郭俊麟分享12強與餅總逗趣台語對話

最新新聞

1老鷹末節熄火不敵公鹿 期許明年再戰

2柯提斯賭城慶生　一覺醒來發現被洋基交易

3公鹿賽後撥放「贏球的瞬間」

4雷霆SGA飆32分　NBA盃和公鹿爭冠

5日職最強終結者將轉戰讀賣巨人

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

中職多隊探詢 #林家正 坦言仍首重美職：很積極想回到美國

與中華隊情蒐功臣齊返母校　陳柏清勉學弟：無法打球轉任情蒐也不錯

2024金酒盃少棒開打！統一獅「三帥」　赴金指導 UniGirls熱舞

林家正微調打擊開心敲安！終結對美6連敗「屬於團隊的勝利」

2024金酒盃少棒開打！統一獅「三帥」　赴金指導 UniGirls熱舞

1歲而哭到一半突噤聲變色　他嚇到：孩子面前再也不滑手機

《拳上2024》賽前遊戲賽　蹦闆吞敗臉書改「統神的狗」

阿里山林鐵列車長鳴笛喊靠邊　女遊客遭撞倒地...瞬間畫面曝

中年了還在抓老公外遇　長輩無情開噴：實在蠢

爸教召2天！女兒對照片哭　媽聽找爸聲笑：鄰居會誤會
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366