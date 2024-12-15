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稱讚林志綱「球商好」　高志綱冬盟總結強調認知

▲2024年亞洲棒球冬季聯盟台灣山林隊總教練高志綱。（圖／中華職棒提供）
▲高志綱。（圖／中華職棒提供） 

記者陳立勳／台中報導

2024年亞洲棒球冬季聯盟台灣山林隊15日9比5力克台灣海洋隊，成功拿到季軍，賽後山林隊總教練高志綱點出本次隊上印象深刻的選手。

山林隊本屆賽事拿下季軍，高志綱表示，「對於球員來說，還有很多可以進步的空間，但從最近這兩天比賽看得出來，跟一開始比較起來，打球觀念上與積極態度都有成長，這一點明顯看得到成長，認知與態度方面變得更好。」

今天山林隊先發投手林原裕4局用了65球，36個好球，被擊出2支安打，有1次三振，2次四壞球，失掉1分非自責分。

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談到林裕原表現，高志綱提到，「林原裕之前受傷，秋訓的時候有影響，一開始名單被換掉，但發現復原狀態不錯，後來又放進來，他是很有實力的選手，而且天賦很好，怎麼樣讓自己保持穩定性，對於年輕選手來說，有的條件確實不錯，但困難的點是如何每一天都能保持，如果想要在一軍站穩，讓自己保持穩定，維持一樣的品質，才有機會往上成長。」

綜觀本次冬盟，高志綱認為，「球隊裡面有蠻多選手印象深刻，像是羅暐捷表現都很穩定，曾冠傑也不錯，包括替補進來的林志綱，球場上的球商很好，球場上判斷，知道自己要做什麼，表現都還不錯，拚勁蠻好的，真的要鼓勵一下，至於投手方面林原裕、舒治浩、賴胤豪都不錯，還有鍾允華從頭到尾都非常穩定，很多選手都是非常有潛力，如果明年春訓可以保持穩定，說不定明年一軍就會看到他們。」

另外，高志綱強調，「選手主要是認知，知道自己優勢，表現不好的時候，失敗的原因在哪邊，像是林志綱清楚自己的優點，技術能力還有提升空間，但可以發揮優點，成功機率會更高。」

關鍵字： 中職冬盟棒球

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