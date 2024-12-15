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開過TJ手術「再相信自己一次」　林原裕要拚開季一軍

▲2024年亞洲棒球冬季聯盟台灣山林隊投手林原裕。（圖／中華職棒提供）
▲林原裕。（圖／中華職棒提供）  

記者陳立勳／台中報導

2024年亞洲棒球冬季聯盟15日午場季軍戰台灣山林隊9比5打敗海洋隊，山林隊投手林原裕繳出4局無責失好投，是球隊贏球功臣之一。

今天山林隊先發投手林原裕4局用了65球，36個好球，被擊出2支安打，有1次三振，2次四壞球，失掉1分非自責分，最快球速147公里。

本屆冬盟出賽3場，防禦率1.69，林原裕表示，「給自己整體表現打70分，跟平常例行賽比較起來，比較沒有那麼多保送。」

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去年歷經右手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery），今年林原裕在二軍登板，投到151公里，林原裕認為，「復健都蠻順利的，也要感謝防護員幫忙，復健過程中，難免會有撞牆期，也曾想過放棄，但大家都給我鼓勵，就是再相信自己一次，但還好有那段過程，沒有大家的幫助，應該很難再回到球場。」

林原裕也說，「這次冬盟就是希望把投球數量增加，明年可以投更多局數，無論什麼角色都可以，就看教練團安排，希望明年開季能在一軍，明年表現會更好。」

此外，林原裕提到，「透過冬盟測試手的強度，看身體反饋，把比賽感覺找回來，用球數目前大概投50球到60球，慢慢去增加，這次冬盟結束，身體狀況都還好。」

關鍵字： 冬盟棒球

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